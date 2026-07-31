Le Français Arthur Gea, 127e mondial à 21 ans, jouera à Los Cabos, au Mexique, sa première demi-finale sur le circuit ATP après avoir obtenu jeudi l'une des plus belles victoires de sa carrière aux dépens de l'Argentin Francisco Cerundolo (20e), qu’il a battu 6-7 (11/13), 6-4, 6-0.

Nine straight games to complete the comeback 💪 Arthur Gea battles back to defeat Cerundolo 6-7(11) 6-4 6-0 and book his place into his first ATP semifinal! #LosCabosTennisOpen pic.twitter.com/xfL5CNepF8

Sensation française en tennis À 21 ans, il inflige une roue de vélo à l’un des meilleurs joueurs du monde

«J'ai très bien joué pendant tout le match. J'étais tendu au premier set, mais après je me suis libéré et c'était plus facile», a commenté Gea qui a manqué quatre balles de set dans la première manche.

Par la suite, il a profité des multiples fautes directes de son adversaire pour dominer et s'imposer en 2h40. Il affrontera le Hongkongais Coleman Wong (108e) pour tenter de se hisser en finale de ce tournoi ATP 250 sur dur.

Deuxième succès contre un membre du top 20

Francisco Cerundolo est le deuxième joueur du Top 20 que Gea bat cette année après Jiri Lehecka, alors 19e, au premier tour de l'Open d'Australie en janvier dernier à l’occasion pour sa première apparition en simple dans un tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem.

Pour mémoire, le jeune Français avait ensuite été éliminé au deuxième tour au terme d’une longue et intense bataille en 5 sets face à Stan Wawrinka (4-6 6-3 3-6 7-5 7-6 (10/3)).