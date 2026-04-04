L'Argentin Marco Trungelliti s'est qualifié pour la première fois, à 36 ans, pour la finale d'un tournoi ATP en dominant samedi l'Italien Luciano Darderi (6-4, 7-6 (7/2)) en demi-finale à Marrakech. Jamais auparavant un joueur n’avait réussi un tel exploit à un âge autant avancé dans l’ère Open.

The oldest first-time ATP Tour finalist EVER 🤩



Trungelliti downs defending champ Darderi to make history in Marrakech!#GrandPrixHassanII pic.twitter.com/zo0jZTYvlr — Tennis TV (@TennisTV) April 4, 2026

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

La patience a fini par payer pour Trungelliti, issu des qualifications et 117e mondial au début du tournoi, qui a réalisé une performance en écartant son adversaire italien, membre du Top 20 (19e).

Avant ce match, l'Argentin était déjà assuré d'intégrer le Top 100 mondial lundi. Il deviendra également le joueur le plus âgé à y faire son entrée pour la première fois depuis le Danois Torben Ulrich en 1973 (45 ans).

En finale du tournoi ATP 250 de Marrakech dimanche, Trungelliti fera face à l'Espagnol Rafael Jodar ou l'Argentin Camilo Carabelli, opposés dans l'autre demi-finale samedi.