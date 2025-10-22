  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Swiss Indoors A Bâle, Valentin Vacherot passe proche d'un nouvel exploit

ATS

22.10.2025 - 20:56

Valentin Vacherot (ATP 39) n'est pas passé loin d'un nouvel exploit mercredi à Bâle. Le vainqueur surprise du récent Masters 1000 de Shanghai a toutefois fini par s'incliner devant Taylor Fritz (ATP 4) au 1er tour des Swiss Indoors.

Keystone-SDA

22.10.2025, 20:56

22.10.2025, 21:07

Tête de série no 1 du tableau dans l'ATP 500 rhénan, Taylor Fritz s'est imposé 4-6 7-6 (7/4) 7-5 en 2h36' devant le Monégasque, lequel est passé à deux points de la victoire à 6-4 6-5 30/30 sur le service adverse. Valentin Vacherot regrettera également les deux balles de break qu'il a manquées à 6-4 2-1.

Conte de fées à Shanghai. Sous les yeux de Federer, Valentin Vacherot bat son cousin et écrit l'histoire !

Conte de fées à ShanghaiSous les yeux de Federer, Valentin Vacherot bat son cousin et écrit l'histoire !

Car Taylor Fritz, qui a aussi dû effacer une balle de break cruciale à 4-4 au troisième set, n'était pas dans un grand jour. L'Américain a ainsi eu besoin d'un tie-break pour conclure une deuxième manche dans laquelle il s'était procuré quatre balles de set à 5-3 à la relance. Mais il a su garder la tête froide dans le «money time».

Taylor Fritz, qui a clamé mardi en conférence de presse son ambition de gagner ce tournoi, devra certainement élever considérablement son niveau de jeu pour espérer aller loin. Il devra déjà monter le curseur jeudi aux alentours de 20h, à l'heure d'affronter le solide gaucher français Ugo Humbert (ATP 24) au 2e tour.

«FAA» assure

Tête de série no 5, Felix Auger-Aliassime (ATP 12) a également décroché son ticket pour les 8es de finale, mais sans trembler. Le double vainqueur du tournoi bâlois (2022, 2023) s'est imposé 6-2 7-5 mercredi après-midi dans le derby canadien qui l'opposait à Gabriel Diallo (ATP 41).

«FAA» en découdra jeudi avec le vétéran croate Marin Cilic (ATP 89), 37 ans et issu des qualifications. Le Québécois joue gros: il pointe au 9e rang de la Race, le classement établi en fonction des résultats de l'année, alors que seuls les huit premiers décrocheront leur ticket pour le Masters ATP.

Les plus lus

Poussée par une «bombe météorologique», la tempête Benjamin arrive!
Trump demande 230 mios à son ministère de la Justice - pour sa poche!
Après le vol, la patronne du Louvre a présenté sa démission, mais...
Beatrice et Eugenie: faut-il scier toute la branche pourrie de l'arbre?
Ce méga-projet aura-t-il raison de l'un des plus vieux monastères du monde?
Les Reds et les Blues déroulent, le Real et le Bayern reçus trois sur trois