Mené un set à zéro par le Français Benjamin Bonzi (104e), le no 1 mondial Jannik Sinner s'est qualifié pour le 3e tour du Masters 1000 de Madrid en s'imposant en trois sets 6-7 (6/8) 6-1 6-4.

Inevitable.@janniksin navigates a tricky opener vs Bonzi 6-7 6-1 6-4 to make it TWENTY-THREE Masters 1000 wins a row!#MMOpen pic.twitter.com/AdAm7sFTQZ — Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2026

Keystone-SDA ATS

L'Italien, exempté du premier tour, a bien tremblé pour son entrée en lice sur la terre battue madrilène, où Bonzi, vainqueur de la première manche au jeu décisif lui a tenu tête pendant un peu plus d'une heure, avant de s'écrouler.

Il a logiquement fini par faire craquer le joueur français, issu des qualifications, pour rejoindre le jeune danois Elmer Moller (169e) au prochain tour.

Sinner reste en course pour soulever un cinquième Masters 1000 consécutif, ce qui n'a encore jamais été fait dans l'histoire du tennis.