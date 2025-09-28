  1. Clients Privés
Tokyo Alcaraz, cheville en vrac mais jeu intact !

Melchior Cordonier

28.9.2025

Carlos Alcaraz s'est imposé 6-2, 6-4, face à l'Américain Brandon Nakashima dimanche pour rallier les demi-finales de l'ATP 500 de Tokyo, visiblement sans être gêné par sa cheville gauche blessée jeudi.

Agence France-Presse

28.09.2025, 13:15

«Je pense que j'ai joué à un incroyable niveau aujourd'hui, je ne vais pas mentir, a réagi Carlos Alcaraz. J'ai senti que je pouvais tout faire sur le court, jouer à fond chaque coup.»

Le numéro un mondial s'était fait mal à la cheville lors de son premier match dans le tournoi et avait expliqué que cela l'avait inquiété sur le court lors de son deuxième tour.

Il a encore joué avec un bandage dimanche, sans que cela ne l'empêche de l'emporter facilement en 1h20.

Le numéro un mondial avait perdu son service à trois reprises au tour précédent face au Belge Zizou Bergs, mais dimanche, il n'a rien offert au 33e joueur mondial Brandon Nakashima.

L'Espagnol a juste laissé échapper trois balles de match en fin de deuxième set, avant de conclure au jeu suivant, d'un coup droit foudroyant sur la ligne de fond.

Prochain adversaire : Casper Ruud

Il affrontera en demi-finales le Norvégien Casper Ruud (12e), tombeur du qualifié Australien Aleksandar Vukic (95e) 6-3, 6-2.

L'autre demi-finale opposera le 5e joueur mondial Taylor Fritz à son compatriote américain Jenson Brooksby (86e).

Taylor Fritz, tête de série N.2 à Tokyo, a dû s'employer pour éliminer Sebastian Korda (74e) 6-3, 6-7 (5/7), 6-3.

«Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse si chaud et si humide, a expliqué le finaliste de l'US Open 2024. C'était vraiment dur de jouer sous cette chaleur, et encore plus de disputer de longs échanges, très physiques.»

De son côté, Jenson Brooksby a réalisé la plus grosse surprise du jour en battant Holger Rune, tête de série N.3, 6-3, 6-3.

