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Monte-Carlo Alcaraz contre Sinner : une finale de rêve aura lieu sur le Rocher

ATS

11.4.2026 - 17:33

Le Masters 1000 de Monte-Carlo aura droit à sa finale de rêve dimanche. Le no 1 mondial Carlos Alcaraz, tenant du titre en Principauté, affrontera son dauphin au classement ATP Jannik Sinner.

Keystone-SDA

11.04.2026, 17:33

L'Espagnol de 22 ans a rejoint son grand rival italien en finale en éliminant le Monégasque Valentin Vacherot (ATP 23) 6-4 6-4 en 1h24 samedi en demi-finale. Il enchaîne un 17e succès consécutif sur terre battue, après ses titres à Rome (Masters 1000) et Roland-Garros (Grand Chelem) l'an dernier.

Impérial dans le premier set, Carlos Alcaraz a mené 6-4 2-1 service à suivre avant de se relâcher quelque peu. Il a signé un dernier break dans le neuvième jeu du deuxième set, après que Valentin Vacherot avait mené 40/15, et a conclu sur sa première balle de match dans la foulée.

Facile vainqueur (6-1 6-4) d'Alexander Zverev dans la première demi-finale, Jannik Sinner (24 ans) est devenu le premier joueur à se hisser trois fois en finale lors des trois premiers Masters 1000 de l'année depuis Novak Djokovic en 2015. Il n'a perdu qu'un set dans ses 21 derniers matches en Masters 1000.

L'Italien partira en quête d'un premier grand titre sur terre battue, surface sur laquelle il n'a remporté qu'un trophée jusqu'ici (Umag 2022). Il affrontera pour la première fois de l'année Carlos Alcaraz, face à qui il avait manqué trois balles de titre en finale du dernier Roland-Garros.

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