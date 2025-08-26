  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

US Open Carlos Alcaraz et sa nouvelle coupe déjouent le piège Opelka

ATS

26.8.2025 - 06:22

Carlos Alcaraz a maîtrisé son sujet lundi soir pour son 1er tour de l'US Open. Le no 2 mondial s'est sorti en trois sets du piège tendu par Reilly Opelka (ATP 67).

Keystone-SDA

26.08.2025, 06:22

26.08.2025, 07:18

En quête d'un sixième titre majeur, Carlos Alcaraz (22 ans) s'est imposé 6-4 7-5 6-4 en un peu plus de deux heures face au géant américain (2m11). Il a certes essuyé 14 aces, mais a également vu son adversaire commettre 9 doubles fautes au total.

L'Espagnol, détrôné par son grand rival Jannik Sinner en finale à Wimbledon, a très vite trouvé son rythme à la relance. Après avoir manqué une balle de break dans le premier jeu, il s'est emparé une première fois du service de Reilly Opelka à 2-2. Il s'est procuré pas moins de 11 balles de break au total.

Appliqué de bout en bout, Carlos Alcaraz s'est contenté d'un break dans chaque manche pour faire la différence. Vainqueur de son premier Grand Chelem à New York en 2022, un titre qui avait fait de lui le plus jeune no 1 mondial de l'histoire, Alcaraz aura pour prochain adversaire l'Italien Mattia Bellucci (ATP 65).

Les plus lus

Nuit agitée à Lausanne: jets de cailloux et de barrières, mortiers, cocktails Molotov...
«Devoir patriotique» – UBS vole au secours du Conseil fédéral
Phénomène atypique: une «houle cyclonique» va frapper la façade atlantique
Selon Trump, beaucoup d'Américains «aimeraient avoir un dictateur»
Allégations de fraude: Trump limoge une gouverneure de la Fed
«Medvedev a besoin de l'aide d'un professionnel», alerte Boris Becker