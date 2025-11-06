Le tirage au sort des ATP Finals a été effectué à Turin. Numéro un mondial et tenant du titre, l'Italien Jannik Sinner affrontera notamment l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3).

Novak Djokovic se frottera notamment à Carlos Alcaraz. ats

Zverev a gagné deux fois le Masters, en 2018 et 2021. L'Américain Ben Shelton (ATP 6) figurera aussi dans le groupe Björn Borg. Le quatrième joueur de cette poule sera le Canadien Felix Auger-Aliassime, ou l'Italien Lorenzo Musetti. Ce dernier doit remporter le tournoi ATP 250 d'Athènes cette semaine pour déloger le Canadien.

Dans le groupe Jimmy Connors, l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 2) sera notamment aux prises avec le vétéran serbe Novak Djokovic (ATP 5), qui a remporté l'épreuve à sept reprises. Les autres joueurs seront l'Américain Taylor Fritz (ATP 4) et l'Australien Alex de Minaur (ATP 7).