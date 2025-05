Sacré dimanche dernier à Rome, Carlos Alcaraz est le favori logique de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem qui démarre ce dimanche. Le tenant du trophée vise un cinquième titre majeur, et son principal rival à Paris devrait bien être Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz va-t-il parvenir à garder sa couronne à Roland-Garros ? KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Suspendu trois mois pour dopage, Jannik Sinner a signé un retour convaincant devant son public au Foro Italico. Convaincant, mais pas parfait: le no 1 mondial a échoué en finale face à Carlos Alcaraz, perdant un match sans avoir gagné le moindre set pour la première fois depuis la finale du Masters 2023 !

Cette statistique démontre à quel point l'Italien dominait son sujet avant de se retrouver au repos forcé. Et jusqu'à cette finale, il avait repris comme si de rien n'était sa marche en avant, avec notamment un impressionnant 6-0 6-1 infligé en quart de finale au vainqueur du Masters 1000 de Madrid Casper Ruud.

N'empêche que, et lui-même l'a reconnu dimanche en conférence de presse, son manque de compétition s'est ressenti dans les moments décisifs de sa finale romaine. Il n'a pas tenu le choc face à Carlos Alcaraz, qui a survolé les débats au deuxième set après une première manche accrochée (7-6 6-1).

Mais Jannik Sinner aura l'occasion de monter tranquillement en puissance Porte d'Auteuil, où il n'affrontera de toute manière pas de tête de série avant le 3e tour. Son manque de matches signifie en outre aussi qu'il abordera ce tournoi avec une réserve d'énergie nettement moins entamée que celle de ses rivaux.

Zverev loin du compte

Et si l'Italien a pu conserver la 1re place mondiale durant sa suspension, c'est aussi parce que ses principaux poursuivants n'ont pas été capables de profiter de son absence. Battu par Sinner en finale du dernier Open d'Australie, Alexander Zverev a ainsi accumulé les contre-performances ce printemps, à l'exception de ce titre conquis dans le peu relevé tournoi de Munich.

L'Allemand, sorti d'entrée à Monte-Carlo, a été battu en quarts de finale à Madrid avant de céder son titre dès les quarts de finale à Rome. Il aborde la quinzaine parisienne avec 3095 points de retard sur Jannik Sinner, et avec 1300 points à défendre dans un tournoi où il avait atteint la finale l'an dernier. Et il pourrait affronter Novak Djokovic en quart et Sinner en demi-finale...

Alcaraz en digne héritier de Nadal

Deuxième du classement avec 1530 points de moins que Sinner, Carlos Alcaraz n'a en revanche plus grand-chose à prouver dans les tournois majeurs. L'Espagnol, 22 ans seulement, en a déjà remporté quatre, en quatre finales disputées. Devenu le plus jeune no 1 mondial de l'histoire après son sacre en 2022, il est double tenant du titre à Wimbledon. Et la terre battue demeure son terrain de chasse favori.

L'an dernier à Roland-Garros, Alcaraz avait ainsi triomphé en matant successivement Jannik Sinner – face à qui il reste sur quatre victoires d'affilée – puis Alexander Zverev, en cinq sets à chaque fois. Et il avait fallu un immense Novak Djokovic pour priver le digne héritier de Rafael Nadal de l'or olympique deux mois plus tard sur le même Court Philippe-Chatrier.

Qui pour succéder à Swiatek?

La lutte pour la Coupe Suzanne Lenglen, qui récompense la lauréate du simple dames, s'annonce bien plus indécise. Triple tenante du titre et quadruple gagnante du tournoi, Iga Swiatek vit des semaines difficiles. La Polonaise a perdu de sa superbe et a logiquement reculé jusqu'à la 5e place de la hiérarchie, son plus mauvais classement depuis début 2022.

Sa confiance envolée, difficile d'imaginer Iga Swiatek triompher dans deux semaines à Paris. Le no 1 mondial Aryna Sabalenka sera bien la femme à battre, mais la terre battue n'est pas sa surface favorite. La championne de Rome Jasmine Paolini (WTA 4) et sa «victime» Coco Gauff (WTA 3), qui ont toutes deux déjà atteint la finale Porte d'Auteuil, peuvent croire en leur étoile.

Difficile en revanche d'imaginer un exploit suisse. Belinda Bencic (WTA 39) a signé un retour tonitruant après sa pause maternité avec un titre à Abou Dhabi. Mais la St-Galloise marque le pas, et elle affrontera d'entrée une tête de série (Elena Rybakina, no 12). Invité par les organisateurs pour le 10e anniversaire de son sacre à Paris, Stan Wawrinka serait, lui, déjà ravi de battre Jacob Fearnley au 1er tour.