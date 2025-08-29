  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

US Open En mode bulldozer : « Baldcaraz » fonce vers les huitièmes

ATS

29.8.2025 - 20:19

Carlos Alcaraz (ATP 2) a enchaîné vendredi une troisième victoire en trois sets d'affilée pour rallier les huitièmes de finale de l'US Open. L'Espagnol affrontera un Français.

Keystone-SDA

29.08.2025, 20:19

29.08.2025, 20:55

Sur le Central, le quintuple vainqueur de Grand Chelem s'est imposé 6-2 6-4 6-0 contre l'Italien Luciano Darderi (34e), qu'il affrontait pour la première fois.

US Open. Carlos Alcaraz écrase Mattia Bellucci, Aryna Sabalenka assure

US OpenCarlos Alcaraz écrase Mattia Bellucci, Aryna Sabalenka assure

Alcaraz a connu quelques frayeurs dans le deuxième set, d'abord quand son adversaire a remonté son break de retard pour recoller à 4-4 puis quand il s'est fait mal à la jambe droite en frappant un coup droit dans le jeu suivant.

L'Espagnol a alors demandé un temps mort médical et s'est fait masser la cuisse et le genou droits avant de revenir sur le court en courant et de breaker Darderi pour empocher la deuxième manche.

Un Français au tour suivant

Le Murcien de 22 ans se mesurera en huitièmes de finale au vainqueur du duel 100% français entre Benjamin Bonzi (51e) et Arthur Rinderknech (82e).

US Open. Carlos Alcaraz et sa nouvelle coupe déjouent le piège Opelka

US OpenCarlos Alcaraz et sa nouvelle coupe déjouent le piège Opelka

En quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, Novak Djokovic (7e) succédera à Alcaraz sur le court Arthur-Ashe en début de soirée pour son troisième tour contre le Britannique Cameron Norrie (35e).

Le no 1 mondial Jannik Sinner ne jouera lui que samedi son troisième tour, contre le Canadien Denis Shapovalov (27e).

Les plus lus

Une célèbre milliardaire suisse est décédée
Paris et Berlin appellent à des «sanctions supplémentaires» contre la Russie
Tué devant le restaurant Le Vaudois : un cortège funèbre lui rend hommage
Kim Kardashian hausse le ton contre Donald Trump
Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes
Une enseignante tente de se suicider dans son lycée