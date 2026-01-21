  1. Clients Privés
Open d’Australie Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka maîtrisent leur sujet

ATS

21.1.2026 - 07:21

Les nos 1 mondiaux ont connu un 2e tour tranquille mercredi à l'Open d'Australie. Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka se sont tous deux hissés en 16es de finale sans perdre le moindre set.

Keystone-SDA

21.01.2026, 07:21

21.01.2026, 07:56

Carlos Alcaraz s'est imposé 7-6 (7/4) 6-3 6-2 en 2h45 devant l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 102), qui a offert une superbe réplique grâce notamment à la qualité de sa relance. L'Espagnol a d'ailleurs concédé le premier break du match face au finaliste de l'Open de Gstaad 2017 pour se retrouver mené 3-1 au premier set.

En quête à Melbourne de l'unique trophée majeur manquant à son palmarès, Carlos Alcaraz s'est également retrouvé mené 4/3 dans le jeu décisif après avoir concédé un mini-break. Mais il a renversé la vapeur en gagnant les quatre derniers points du tie-break avant de prendre nettement l'ascendant. L'Ibère affrontera Corentin Moutet (ATP 37) ou Michael Zheng (ATP 174) au 3e tour.

Double lauréate à Melbourne et finaliste malheureuse l'an dernier, Aryna Sabalenka s'était montrée bien plus expéditive dans le premier match disputé dans la Rod Laver Arena mercredi. La Bélarusse a écrasé la qualifiée chinoise Zhuoxuan Bai (WTA 702) 6-3 6-1 en 72 minutes. Sa prochaine adversaire sera l'Autrichienne d'origine russe Anastasia Potapova (WTA 55).

Federer conquis par la rivalité «formidable» entre Sinner et Alcaraz

Federer conquis par la rivalité «formidable» entre Sinner et Alcaraz

La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est «formidable» pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

16.01.2026

