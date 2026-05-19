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«Je ne suis pas prêt à jouer» Après Roland-Garros, Carlos Alcaraz aussi forfait à Wimbledon

ATS

19.5.2026 - 17:18

On ne verra pas non plus Carlos Alcaraz évoluer sur gazon cet été. Après Roland-Garros, le no 2 mondial déclare également forfait pour Wimbledon, a-t-il annoncé sur ses réseaux sociaux.

On ne verra pas non plus Carlos Alcaraz évoluer sur gazon cet été.
On ne verra pas non plus Carlos Alcaraz évoluer sur gazon cet été.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.05.2026, 17:18

19.05.2026, 17:27

«Ma convalescence est sur le bon chemin et je me sens beaucoup mieux, mais malheureusement je ne suis pas prêt à jouer et je dois renoncer à l'étape sur gazon au Queen's et à Wimbledon», a écrit sur ses réseaux sociaux l'Espagnol de 22 ans, qui souffre d'une blessure au poignet droit.

Carlos Alcaraz s'était incliné l'an dernier en finale de Wimbledon contre l'Italien Jannik Sinner. Sa dernière apparition sur le circuit remonte à la mi-avril à Barcelone, où il avait déclaré forfait avant son 2e tour. Il avait auparavant été battu par Sinner en finale à Monte-Carlo.

«Nous avons décidé de rester prudent». Double tenant du titre, Alcaraz déclare forfait pour Roland-Garros

«Nous avons décidé de rester prudent»Double tenant du titre, Alcaraz déclare forfait pour Roland-Garros

Carlos Alcaraz, le portrait

Carlos Alcaraz, le portrait

Carlos Alcaraz, prodige du tennis espagnol, s'impose comme l'héritier des plus grands. Alliant puissance athlétique et maturité tactique, le natif de Murcie redéfinit les standards mondiaux, marquant ainsi le début d'une ère nouvelle pour ce sport.

26.03.2026

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