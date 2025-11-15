  1. Clients Privés
ATP Finals Alcaraz rejoint Sinner en finale pour un duel épique

ATS

15.11.2025 - 22:37

Le no 1 mondial Carlos Alcaraz s'est qualifié pour la finale du Masters ATP à Turin. Il affrontera dimanche Jannik Sinner, son grand rival italien et dauphin au classement.

Keystone-SDA

15.11.2025, 22:37

Alcaraz a dominé le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 8) en deux sets, 6-2 6-4. Pour la première fois de sa carrière, «Carlitos», qui avait été éliminé dès la phase de poules l'an dernier, peut prétendre au titre suprême de «maître».

ATP Finals. Sinner irrésistible : De Minaur dominé, direction une nouvelle finale

ATP FinalsSinner irrésistible : De Minaur dominé, direction une nouvelle finale

Il a écoeuré Auger-Aliassime sans réponses face à la puissance et la précision des coups droits de l'Espagnol qui s'est imposé en une heure et 24 minutes de jeu. Mais pour décrocher son neuvième titre de l'année, le 25e de sa carrière à 22 ans, l'Espagnol va devoir faire tomber une montagne.

Il affrontera Sinner pour la sixième fois cette saison, à chaque fois en finale. L'Espagnol mène par quatre victoires à un au bilan de leurs confrontations en 2025. Mais l'Italien a impressionné depuis le début de la semaine.

