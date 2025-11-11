  1. Clients Privés
ATP Finals Carlos Alcaraz chahuté mais renversant face à Taylor Fritz

ATS

11.11.2025 - 17:07

Carlos Alcaraz a fait un premier pas vers les demi-finales du Masters ATP à Turin. Le no 1 mondial a battu Taylor Fritz mardi dans le duel des vainqueurs de la 1re journée du groupe Jimmy Connors.

Keystone-SDA

11.11.2025, 17:07

L'Espagnol s'est imposé 6-7 (2/7) 7-5 6-3 en 2h48' devant l'Américain, qui a raté le coche dans la deuxième manche. Taylor Fritz n'a pas su saisir sa chance alors qu'il a dominé les débats pendant plus d'un set et demi, notamment sur la première des deux balles de break dont il a bénéficié à 2-2 dans ce deuxième set.

ATP FinalsCostaud, Alcaraz démarre sur les chapeaux de roues

Carlos Alcaraz s'est accroché, et a su attendre son heure. Celle-ci est venue dans le douzième jeu de la deuxième manche: Taylor Fritz a alors livré un mauvais jeu de service pour laisser son adversaire revenir à hauteur. Le scenario s'est répété au troisième set, Fritz craquant sur son engagement dès le sixième jeu.

Carlos Alcaraz sera assuré dès mardi soir de disputer les demi-finales si Alex De Minaur bat Lorenzo Musetti dans le deuxième simple de cette journée. Il ne lui manque par ailleurs plus qu'une victoire – soit dans son troisième match de poule, soit en demi-finale – pour terminer l'année à la 1re place mondiale.

Classement ATPCarlos Alcaraz repasse devant Jannik Sinner avant l’épilogue

