Classement ATP Carlos Alcaraz repasse devant Jannik Sinner avant l’épilogue

ATS

10.11.2025 - 08:39

Carlos Alcaraz a repris à Jannik Sinner la place de no 1 mondial lundi au lendemain du début du Masters. Le tournoi de Turin déterminera qui terminera l'année au sommet de la hiérarchie ATP.

Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont entraînés ensemble vendredi à Turin, avant l'explication finale.
Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont entraînés ensemble vendredi à Turin, avant l'explication finale.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

10.11.2025, 08:39

10.11.2025, 08:48

Ni Sinner ni Alcaraz n'ont joué la semaine passée, mais à la même époque l'an dernier, Sinner avait survolé le Masters ATP. Les 1500 points alors engrangés ont été déduits lundi ce qui l'a fait reculer derrière Alcaraz qui n'avait que peu de points à défendre puisqu'il avait perdu en phase de poules l'an dernier à Turin.

Victorieux samedi à Athènes de son 101e titre sur le circuit, son 72e (record) sur dur, Novak Djokovic gagne un place (ATP 4) pour se retrouver au pied du podium derrière Alexander Zverev (ATP 3).

Athènes. Djokovic continue d’écrire sa légende avec un 101e titre !

AthènesDjokovic continue d’écrire sa légende avec un 101e titre !

Ben Shelton (ATP 5) gagne lui aussi une place pour atteindre son meilleur classement, mais sans avoir joué la semaine dernière. Il dépasse également Taylor Fritz (-2, ATP 6), victime lui aussi de la déduction de ses points des Finales ATP de l'an dernier.

Tien dans le top 30

Alexander Bublik, pourtant battu dès son entrée en lice au deuxième tour à Metz, gagne encore une place pour atteindre le 11e rang, le meilleur classement de sa carrière à l'issue d'une fin de saison en trombe. L'Américain Learner Tien bondit lui aussi à son meilleur classement: grâce à son premier titre ATP samedi à Metz, il gagne 10 places pour se hisser à 19 ans au 28e rang mondial.

L’US Open, théâtre de la dernière rivalité entre Alcaraz et Sinner

L’US Open, théâtre de la dernière rivalité entre Alcaraz et Sinner

L'Espagnol Carlos Alcaraz a battu le tenant du titre Jannik Sinner en finale de l'US Open début septembre et lui a repris la place de no 1 mondial au classement ATP. La rivalité entre les deux hommes ne fait que grandir ces derniers mois.

24.09.2025

