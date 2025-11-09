  1. Clients Privés
ATP Finals Costaud, Alcaraz démarre sur les chapeaux de roues

ATS

9.11.2025 - 16:29

Un temps malmené mais toujours solide dans les moments clés, Carlos Alcaraz (ATP 2) a remporté son premier match au Masters de Turin dimanche. Il a dominé Alex De Minaur (7e) 7-6 (7/5) 6-2.

Keystone-SDA

09.11.2025, 16:29

09.11.2025, 16:38

Eliminé dès la phase de poules l'an dernier, Alcaraz pourrait en cas de victoire à Turin récupérer sa place de no 1, cédée à l'Italien Jannik Sinner après le sacre de ce dernier à Paris, où l'Espagnol de 22 ans a été sorti dès son entrée en lice.

Au sein du groupe Jimmy Connors, le Murcien, vainqueur de Roland-Garros et l'US Open cette année, affrontera ensuite l'Américain Taylor Fritz et l'Italien Lorenzo Musetti, qui remplace le Serbe Novak Djokovic, forfait.

Masters ATP de Turin. «Les gens pensent qu’on doit se détester» - Le duel final entre Sinner et Alcaraz

Masters ATP de Turin«Les gens pensent qu’on doit se détester» - Le duel final entre Sinner et Alcaraz

En tête 4-1 avec une balle de 5-1 dans le premier set, Alcaraz a ensuite connu une baisse de régime, en difficulté sur ses premières balles, permettant à De Minaur de revenir à égalité.

Mené 3-1 puis 5-3 dans le tie-break, Alcaraz a à chaque fois haussé son niveau de jeu pour recoller, avant de faire craquer l'Australien pour remporter le premier set.

Zverev vs Shelton

Parfois inconstant, capable de remporter des jeux blancs sur le service de l'Australien comme de perdre le sien dans la foulée, l'Espagnol s'est nettement détaché dans ce second set, de nouveau à 4-1, mais a cette fois assuré ses services pour remporter sa cinquième victoire en autant de confrontations contre De Minaur.

ATP Finals. Alcaraz dans le groupe de Djokovic, Sinner dans celui de Zverev

ATP FinalsAlcaraz dans le groupe de Djokovic, Sinner dans celui de Zverev

Plus tard dans la journée, l'Allemand Alexander Zverev fait face à l'Américain Ben Shelton pour la première rencontre du groupe Björn Borg, qui comprend également Sinner et le Canadien Félix Auger-Aliassime.

