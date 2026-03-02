Le no 1 mondial Carlos Alcaraz participe au Masters 1000 d'Indian Wells sans avoir encore perdu en 2026. Tenants du titre, Mirra Andreeva et Jack Draper présentent moins de certitudes avant le début du tournoi mercredi.

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Révélation de la saison passée, la jeune russe Mirra Andreeva (WTA 8) avait parfaitement attaqué 2026 avec un succès lors du tournoi WTA 500 d'Adélaïde mi-janvier. Elle a ensuite légèrement déçu avec des éliminations en 8e de finale de l'Open d'Australie puis au 3e tour du WTA 1000 de Doha, avant d'être sortie en quarts à Dubai.

Jack Draper (ATP 15), vainqueur-surprise l'an passé, vient quant à lui seulement de faire son retour à la compétition. Le Britannique a retrouvé le circuit ATP cette semaine pour la première fois depuis son forfait au deuxième tour de l'US Open en août dernier, à cause d'une contusion osseuse au bras gauche, celui qui tient sa raquette.

Après un succès contre le Français Quentin Halys au 1er tour de l'ATP 500 de Dubaï, Draper a été sorti par un autre tricolore, Arthur Rinderknech. Il risque donc de manquer de rythme dans le désert californien où il pourrait perdre gros au classement ATP.

Alcaraz favori, Sinner de retour

Le no 1 mondial Carlos Alcaraz se présente invaincu à Indian Wells après avoir remporté l'Open d'Australie en janvier puis le tournoi ATP 500 de Doha mi-février. L'Espagnol de 22 ans vise un troisième titre en Californie après ses deux succès en 2023 et 2024.

Son grand rival Jannik Sinner fait lui son retour sur le tournoi, qu'il avait manqué l'an passé à cause d'une suspension de trois mois de l'antidopage, point final d'une longue affaire débutée par un contrôle positif au clostébol dans le cadre de cette même compétition en 2024.

Même s'il remporte le trophée, l'Italien ne pourra pas reprendre la place de no 1 mondial à l'issue de la quinzaine. Mais il peut espérer réduire l'écart sur Carlos Alcaraz, actuellement de plus de 3000 points.

Vainqueur de l'Open d'Australie, Elena Rybakina (WTA 3) vise elle un deuxième trophée à «tennis paradise» après 2023. Le no 1 mondial Aryna Sabalenka n'a jamais remporté ce tournoi, où la Bélarusse a perdu deux fois en finale, en 2023 justement et l'an passé.

Avec Bencic, sans Wawrinka

Côté suisse, les regards se tourneront vers Belinda Bencic (WTA 12), qui espère relancer sans saison après un Open d'Australie raté (défaite au 2e tour) et un mois de février compliqué marqué par un forfait à Abou Dhabi (pour cause de maladie) et un 8e de finale à Dubai où elle n'a gagné qu'un match.

La St-Galloise, qui avait démarré 2026 en gagnant ses cinq matches dans le cadre de la United Cup, avait brillé l'an dernier dans le désert californien. Elle avait atteint les quarts de finale en battant trois top 20, dont le no 3 mondial Coco Gauff. Sa meilleure performance à Indian Wells est une demi-finale, en 2019.

Stan Wawrinka (ATP 92) n'est en revanche pas de la partie dans un tournoi dont il avait atteint la finale en 2017, s'inclinant alors face à Roger Federer. Le Vaudois de bientôt 41 ans n'a pas demandé d'invitation pour ce Masters 1000, préférant d'ores et déjà préparer la saison sur terre battue.