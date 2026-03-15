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Indian Wells Carlos Alcaraz subit sa première défaite de l'année

ATS

15.3.2026 - 09:37

Le no 1 mondial Carlos Alcaraz a subi sa première défaite de l'année, après 16 succès, en demi-finale du Masters 1000 d'Indian Wells. Il s'est incliné 6-3 7-6 (7/3) face au Russe Daniil Medvedev samedi. Medvedev (30 ans, 11e mondial) affrontera dimanche en finale le no 2 mondial italien Jannik Sinner.

Keystone-SDA

15.03.2026, 09:37

L'Espagnol de 22 ans, deux fois titré dans le désert californien (2023 et 2024) et vainqueur de l'Open d'Australie en janvier, sort ainsi en demi-finale comme l'an passé.

Medvedev a affiché un très haut niveau de jeu, convertissant sa seule balle de break pour remporter le premier set.

Le Russe a cédé son service dans la deuxième manche (3-1) mais s'est emparé de celui de son adversaire dans la foulée, le poussant jusqu'à un tie-break parfaitement maîtrisé, grâce à la qualité de son engagement notamment.

Medvedev avait perdu ses quatre derniers duels face à Alcaraz. Il visera dimanche un premier titre à Indian Wells, comme Jannik Sinner.

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