«J'accepte la pression», a déclaré mardi l'Espagnol Carlos Alcaraz, qui vise un triplé à partir de mercredi au Masters 1000 d'Indian Wells.

Carlos Alcaraz vise un troisième titre consécutif au Masters 1000 d'Indian Wells. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Double tenant du titre, Alcaraz pourrait être le troisième joueur de l'histoire à réussir un triplé dans le désert californien après Roger Federer (2004-2006) et Novak Djokovic (2014-2016). «Je sais que c'est quelque chose que seulement deux joueurs ont réussi dans l'histoire. J'accepte la pression. Mais j'essaie de ne pas y penser, juste de profiter», a déclaré le no 3 mondial en conférence de presse.

«A chaque fois que je viens ici j'apprécie tellement les entraînements, les matches. Tout est facile pour moi ici. Je ne pense qu'à profiter de ce tournoi, que j'attends avec impatience chaque année», a-t-il ajouté lors d'une journée à la météo délicieuse (environ 24 degrés, grand soleil) typique d'une fin d'hiver dans la région.

«Je perds l'essentiel, qui est le plaisir de jouer»

«Je me rends compte que je montre mon meilleur tennis lorsque je prends du plaisir. Parfois je n'ai plus cela à l'esprit, je pense trop au résultat, aux trophées, comment je dois jouer, et je perds l'essentiel, qui est le plaisir de jouer», a-t-il ajouté, après être arrivé sur site tard lundi soir et avoir pu profiter dans la matinée d'une partie de golf.

Comme toutes les têtes de série, Alcaraz débutera directement au 2e tour vendredi ou samedi, soit face au Français Quentin Halys, soit face à un qualifié. Il pourrait retrouver à Indian Wells dès les quarts Novak Djokovic, qui l'avait battu en quarts de finale de l'Open d'Australie en janvier.