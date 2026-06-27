Alejandro Davidovich (ATP 25) a remporté à 27 ans son premier titre. L'Espagnol a battu Ethan Quinn (ATP 63) en finale du tournoi de Majorque sur gazon, à deux jours du début de Wimbledon.

ATP 250 de Majorque Alejandro Davidovich décroche son premier titre en carrière

Après cinq défaites en finales (dont quatre en 2025), Alejandro Davidovich s'est imposé 7-6 (7/4) 6-3 en 1h43, pour sa première confrontation contre l'Américain de 22 ans.

Avant cela, Davidovich s'était incliné en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo (terre battue) en 2022, et à Delray Beach (Floride), Acapulco (Mexique), Washington et Bâle, tous sur surface dure et en 2025.

Avec ce premier titre ATP, l'Espagnol grimpera à la 23e place mondiale dès lundi, au moment de débuter Wimbledon, alors qu'Ethan Quinn atteindra la 47e place, son meilleur classement.