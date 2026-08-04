Alexandra Eala est l'une des étoiles montantes du circuit féminin. Lundi, cette joueuse de 21 ans est devenue la première Philippine à remporter un tournoi WTA.

Les Philippines ne sont pas réputées pour leurs grands succès sportifs internationaux. On y trouve Manny Pacquiao, multiple champion du monde de boxe, ou l'équipe nationale de basketball, 3e du Mondial en 1954. Aux JO d’été, l'haltérophile Hildilyn Diaz et le gymnaste artistique Carlos Yulo viennent tout juste de remporter les premières médailles d’or à Tokyo et Paris. Un bilan modeste pour un pays de 117 millions d’habitants.

L’augmentation spectaculaire, ces derniers mois, du nombre de drapeaux philippins dans les stades de tennis n'en est que plus étonnante. Peu importe où Alexandra Eala joue, ses fans sont partout bien visibles dans les tribunes, que ce soit à Miami, Doha, Wimbledon, Paris ou, ces derniers jours, à Washington D.C. La jeune femme de 21 ans suscite l'enthousiasme et rallie à sa cause tout un pays, y compris ses nombreux expatriés.

Dans la capitale américaine, Eala a remporté le tournoi doté de 1,64 million de dollars après des victoires impressionnantes contre la championne olympique Zheng Qinwen, la 7e joueuse mondiale Elina Svitolina, la quadruple vainqueure de Grand Chelem Naomi Osaka et la tête de série no 1 Jessica Pegula. «Merci à tous mes fans, en particulier à la communauté philippine ici à Washington, dans mon pays et partout dans le monde. Les amis, je ressens tout cet amour», a-t-elle déclaré après avoir remporté la finale.

Formée par Rafael Nadal

A l'origine de cet engouement se trouve bien sûr sa réussite personnelle. Le tennis n'étant qu'un sport de niche aux Philippines, Alexandra Eala est partie en Espagne dès l'âge de 13 ans, où elle s'entraîne depuis lors à Majorque, au sein de l'Académie de Rafael Nadal. Son ascension s'est déroulée de manière remarquablement régulière. A 12 ans, elle a remporté le célèbre tournoi M14 «Les petits As»; à 14 ans, elle a gagné son premier match au niveau professionnel; dans les mois qui ont suivi, elle a triomphé à l'US Open chez les juniors et a fait ses débuts sur le circuit WTA.

Mais c'est en 2025 que la carrière d'Eala a véritablement pris son envol, lorsqu'elle est devenue, à Miami, la première Philippine à battre une joueuse du Top 30, Jelena Ostapenko en l'occurrence, et qu'elle a fait son entrée dans le Top 100 mondial. A chaque nouveau succès, son importance dans son pays natal n'a cessé de croître. Elle est désormais particulièrement appréciée des directeurs de tournois du monde entier, notamment parce qu'elle attire les foules.

Une attraction pour les spectateurs du monde entier

Mark Ein, patron du tournoi WTA 500 de Washington, a expliqué la semaine dernière devant les représentants des médias à quel point lui et son équipe s'étaient investis pour qu'Alexandra Eala participe pour la première fois au tournoi, et à quel point cela avait porté ses fruits: «Le mois dernier, selon nos responsables de la billetterie, au moins 80 % des demandes concernant l'événement portaient sur la question de savoir quand Alex Eala allait jouer.»

«Quand on voit les formidables joueuses présentes ici, cela en dit long sur la communauté de fans d'Alex. Elle est sans aucun doute une icône, non seulement aux Philippines, mais dans le monde entier. Il y a des Philippins partout», a expliqué Mark Ein, qui est également entrepreneur dans le football, le football américain et le baseball. Eala sait gérer la pression croissante et apprécie de représenter son pays: «J'ai beaucoup appris l'année dernière», glisse-t-elle.

«La meilleure version de moi-même»

En finale lundi contre Jessica Pegula, Alex Eala a remporté les sept derniers jeux pour s'imposer 4-6 6-4 6-0. La force mentale et la grande intensité dont elle fait preuve caractérisent cette gauchère, désormais 20e du classement mondial. Elle ne souhaite pas se fixer d'objectif précis. Sa priorité est avant tout de ne cesser d'améliorer son jeu. Les experts s'accordent à dire que c'est au service qu'elle dispose du plus grand potentiel de progression.

Tout le monde s'accorde également sur le potentiel immense de cette joueuse, dont l'ascension au cours des deux dernières saisons est fulgurante. Sur surface dure, elle fait sans doute déjà partie des meilleures du circuit. Cela fait d'elle une outsider pour le dernier Grand Chelem de l'année, l'US Open (30 août-13 septembre).

La nouvelle idole du tennis reste toutefois sereine face aux spéculations, aux pronostics et au battage médiatique: «Le tennis est un sport merveilleux, car il te ramène aux réalités du terrain. On apprend à perdre, car on perd presque chaque semaine. J'ai appris qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur que soi. J'essaie donc simplement d'être la meilleure version de moi-même.»