L'heure d'Alexander Zverev va-t-elle enfin sonner? Débarrassé de Carlos Alcaraz (forfait), Jannik Sinner et Novak Djokovic (éliminés), le no 3 mondial tient sans doute la plus belle occasion de sa carrière d'enfin décrocher un titre en Grand Chelem à 29 ans.

Une ouverture vers le titre pour Alexander Zverev en Grand Chelem. EPA

Keystone-SDA ATS

Le triple finaliste de tournois majeurs n'est plus qu'à trois victoires du Graal, après son succès 7-6 (7/3), 6-4, 6-1 dimanche en huitièmesde finale contre le «lucky loser» néerlandais Jesper De Jong (ATP 106), «bourreau» de Stan Wawrinka au 1er tour.

Rapidement mené 3-0, Zverev a mis un peu de temps à se régler mais s'est satisfait d'avoir ensuite «trouvé son rythme». «J'ai l'impression que mon jeu est bien en place», s'est réjoui l'Allemand avant d'affronter l'Espagnol Rafael Jodar (ATP 29), qualifié à 19 ans pour son premier quart de finale en Grand Chelem.

Le Madrilène, qui dispute à Paris son deuxième tableau final en Grand Chelem après avoir perdu au deuxième tour de l'Open d'Australie en janvier, a enchaîné une deuxième victoire en cinq sets d'affilée. Encouragé par des «Vamos Rafa!» rappelant la grande époque du maître des lieux Rafael Nadal (14 titres à Paris), Jodar l'a emporté 4-6 4-6 6-1 6-2 6-2 contre son compatriote Pablo Carreno (ATP 89).