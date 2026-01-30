  1. Clients Privés
Tension face à Carlos Alcaraz Alexander Zverev : «J’ai dit à l'arbitre que c'était une connerie»

Nicolas Larchevêque

30.1.2026

Alexander Zverev a perdu vendredi en demi-finales de l'Open d'Australie contre Carlos Alcaraz l'un des matchs les plus physiques de sa carrière. «Je suis trop fatigué pour ressentir des émotions», a-t-il déclaré juste après ce combat de 5h27. L’Allemand a également revenu sur son agacement lors du temps médical de son adversaire.

30.01.2026, 13:18

Alexander Zverev, que ressentez-vous après une telle défaite en comparaison avec celle en finale l'an dernier ?

«Pour dire la vérité, je suis vraiment trop fatigué pour ressentir des émotions là... On verra dans deux jours, mais là je suis juste épuisé. Nous sommes tous les deux allés chercher notre extrême limite alors je suis aussi fier de moi, d'une certaine façon, pour la façon dont j'ai remonté deux sets. Bien sûr je suis déçu, mais ce n'est que le début de la saison et si je continue de jouer comme ça et de m'entraîner comme ça, je pense que ce sera une bonne année pour moi».

Open d’Australie. Carlos Alcaraz miraculé dans un combat épique de plus de 5h !

Open d’AustralieCarlos Alcaraz miraculé dans un combat épique de plus de 5h !

Que s'est-il passé lorsque Carlos Alcaraz s'est fait masser durant un temps mort médical dans le troisième set ? Vous n'étiez pas content sur le court...

«Il avait des crampes donc normalement on n'a pas le droit de prendre un temps mort pour ça. Mais qu'est-ce que j'y peux ? Ce n'est pas à moi de prendre la décision. Sur le court, j'ai dit à l'arbitre que c'était une connerie. Mais le match a été une des plus belles batailles qu'ait connu l'Open d'Australie alors je ne veux pas créer une polémique avec ça.»

Avez-vous des regrets sur ce match ?

«Oui, le deuxième set. J'aurais dû le gagner, surtout que j'ai servi pour le gagner. Mais étonnamment, je n'ai pas vraiment de regret sur le cinquième set (dans lequel il a servi pour le gain du match, NDLR), parce que j'étais en mode survie. Mais si j'avais pu égaliser à un set partout alors que lui a eu des crampes dans le troisième set, ça aurait pu faire la différence. Ensuite, je n'ai pas fait du bon boulot dans les troisième et quatrième sets. J'aurais dû les gagner plus facilement mais il a réussi beaucoup de coups gagnants dès le premier coup de l'échange et je n'ai pas réussi à l'emmener dans des rallies. En fait, il a pris une heure et demie de repos (sourire) quasiment sans bouger. J'aurais dû mieux en profiter pour gagner les sets plus vite. Il n'aurait peut-être pas eu le temps d'aussi bien récupérer. Parce que dans le cinquième set, sa façon de se déplacer était de nouveau incroyable».

16.01.2026

