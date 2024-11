Le no 2 mondial Alexander Zverev s'en est pris au calendrier du circuit ATP vendredi à Turin en marge des Masters. L’Allemand a estimé que c'était «de la folie pure» après son succès contre l'Espagnol Carlos Alcaraz 7-6, 6-4.

Alexander Zverev s'en est pris au calendrier du circuit ATP vendredi à Turin en marge des Masters. IMAGO/ZUMA Press Wire

AFP Nicolas Larchevêque

«Connaissez vous un autre sport professionnel où l'intersaison dure seulement quatre semaines ?», a lancé l'Allemand à un journaliste qui l'interrogeait sur l'impact d'une éventuelle réorganisation du calendrier ATP sur des tournois allemands. «Je n'ai pas dû passer plus de trois jours de suite à la maison cette année», a-t-il rappelé.

«On a maintenant des Masters (1000) qui sont sur deux semaines, on nous dit que cela nous permet d'avoir un jour de repos, mais pour moi, un jour de repos, c'est quand je suis à la maison, quand je dors dans mon lit, quand je passe du temps avec ma fille et avec mes deux chiens», a expliqué Zverev qui fait partie du Conseil des joueurs de l'ATP.

«Cette année, je vais m'envoler pour l'Australie le 19 décembre, on ne passe pas les fêtes de fin d'année en famille, on est le seul sport professionnel à faire ça. Même la Bundesliga (le Championnat d'Allemagne de football, NDLR) fait une pause pour Noël et le jour de l'An» a-t-il constaté.

Jeudi, le patron de l'ATP, Andrea Gaudenzi, avait déjà regretté que l'intersaison était trop court, rejetant la faute sur la nouvelle formule de la Coupe Davis dont la phase finale oppose huit nations. Après les Masters dont il disputera les demi-finales samedi contre l'Américain Taylor Fritz, Zverev s'envolera pour Malaga, en Espagne, où l'Allemand affrontera le Canada en quarts de finale de la Coupe Davis.