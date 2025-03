Le magnifique parcours d'Alexandra Eala (WTA 140) à Miami s'est arrêté en demi-finale. La Philippine de 19 ans est tombée les armes à la main devant Jessica Pegula (WTA 4).

Keystone-SDA ATS

Elle s'est inclinée 7-6 (7/3) 5-7 6-3 devant l'Américaine après 2h26' de jeu. Menée 7-6 3-1, la joueuse formée à l'académie de Rafael Nadal est revenue dans le match pour pousser son adversaire dans ses derniers retranchements. Victorieuse de la Championne d'Australie Madison Keys et de la no 2 mondiale Iga Swiatek, Alexandra Eala doit maintenant poursuivre sur sa lancée pour justifier les folles promesses qu'elle a suscitées en Floride.

Jessica Pegula affrontera samedi la no 1 mondiale Aryna Sabalenka dans un remake de la finale de l'US Open en 2024. Elle risque bien de sourire comme à New York à la Bélarusse qui survole son sujet depuis le début du tournoi.

Encore deux victoires pour Novak Djokovic

On connait, par ailleurs, les affiches des demi-finales du simple messieurs. Elles opposeront Novak Djokovic (ATP 5) à Grigor Dimitrov (ATP 15) et Taylor Fritz (ATP 4) à Jakub Mensik (ATP 54). A 37 ans et 10 mois, Novak Djokovic est devenu le demi-finaliste le plus âgé de l'histoire des Masters 1000. Il surpasse Roger Federer, demi-finaliste dans ce même tournoi de Miami en 2019 à 37 ans et 7 mois.Il n'est plus, surtout, qu'à deux victoires de remporter son 100e titre sur le Circuit pour se rapprocher des 103 succès de Roger Federer et des 109 de Jimmy Connors.