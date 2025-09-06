  1. Clients Privés
Tennis Amanda Anisimova peut croire en son étoile

ATS

6.9.2025 - 04:00

Aryna Sabalenka (à droite) et Amanda Anisimova se retrouvent en finale à NY, deux mois après leur demi-finale de Wimbledon
Aryna Sabalenka (à droite) et Amanda Anisimova se retrouvent en finale à NY, deux mois après leur demi-finale de Wimbledon
ATS

Amanda Anisimova (no 8) fera figure d'outsider face à Aryna Sabalenka (no 1) samedi en finale de l'US Open (dès 22h heure suisse). Mais l'Américaine a les moyens de déjouer les pronostics.

Keystone-SDA

06.09.2025, 04:00

Tenante du titre à Flushing Meadows et double lauréate à Melbourne (2023, 2024), Aryna Sabalenka part en quête d'un quatrième trophée en Grand Chelem. Elle dispute sa troisième finale consécutive à l'US Open, et la troisième aussi cette année dans un Majeur.

Battue au stade ultime à Melbourne – par Madison Keys – et à Roland-Garros – par Coco Gauff – en 2025, la Bélarusse tentera samedi de sauver sa saison de Grand Chelem et de faire honneur à son statut de no 1 mondial. Mais sa tâche s'annonce délicate face à une Amanda Anisimova en pleine confiance.

Humiliée 6-0 6-0 par Iga Swiatek deux mois plus tôt en finale de Wimbledon, Amanda Anisimova a démontré toute sa force de caractère en écartant la Polonaise en quart de finale à New York. Et elle a su renverser une situation compromise jeudi en demi-finale face à l'ex-no 1 mondial Naomi Osaka, qui a mené 7-6 6-5.

L'Américaine de 24 ans peut croire en son étoile. Elle mène ainsi 6-3 dans son face-à-face avec Aryna Sabalenka. Leur dernier duel s'est d'ailleurs également joué dans le cadre d'un tournoi majeur, en demi-finale du récent Wimbledon, où Amanda Anisimova s'était imposée 6-4 4-6 6-4.

