Badminton Deux Vaudoises face à la meilleure paire du monde

ATS

25.8.2025 - 20:33

La délégation suisse n'a fêté qu'un seul succès lundi aux Mondiaux de Paris. Il a été l'oeuvre de la paire Lucie Amiguet/Caroline Racloz en double dames.

Caroline Racloz, gauche, et Lucie Amiguet en pleine action
Caroline Racloz, gauche, et Lucie Amiguet en pleine action
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.08.2025, 20:33

25.08.2025, 20:34

Les Vaudoises, championnes de Suisse en titre, ont battu au 1er tour les Polonaises Paulina Hankiewicz et Karolina Marczak (14-21 21-13 21-13). En pleine progression depuis douze mois, elles ont ainsi gagné le droit de défier la meilleure paire du monde, les Chinoises Liu Sheng Shu et Tan Ning, au 2e tour.

C'est en revanche déjà fini pour Milena Schnider, battue en deux sets par la Danoise Julie Dawall Jakobsen (26e mondiale), pour le duo Yann Orteu/Minh Quang Pham, vaincu par les favoris écossais Alexander Dunn/Adam Pringle, ainsi que pour la paire Cloé Brand/Julie Franconville, logiquement sortie par un solide double de Hong Kong. Tobias Künzi entrera en lice mardi.

