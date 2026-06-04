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Final de Roland-Garros La démonstration d’Andreeva: Kostyuk balayée en 1h17

ATS

4.6.2026 - 17:22

Mirra Andreeva (WTA 8) s'est qualifiée pour sa première finale à Roland-Garros jeudi. La Russe a balayé l'Ukrainienne Marta Kostyuk 6-1 6-3 en 1h17 en demi-finale.

Mirra Andreeva célèbre sa qualification pour sa première finale de Roland-Garros après sa victoire expéditive face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk, jeudi à Paris.
Mirra Andreeva célèbre sa qualification pour sa première finale de Roland-Garros après sa victoire expéditive face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk, jeudi à Paris.
ats
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Keystone-SDA, Keystone-ATS

04.06.2026, 17:22

La 15e mondiale a eu toutes les peines du monde à exister face à celle qu'elle avait battue en finale à Madrid fin avril. L'Ukrainienne de 23 ans a attendu d'être menée 4-0 avant de remporter son premier jeu de service, le seul qu'elle a remporté dans cette première manche perdue 6-1.

En face, la tombeuse de la Suissesse Jil Teichmann en 8es de finale a déroulé grâce notamment à une excellente première balle sur son service. Malgré un break concédé à 4-3, Andreeva n'a plus relâché son étreinte pour mettre un terme aux débats à 6-3 sur sa première balle de match.

En finale, elle affrontera la vainqueure du duel dans l'autre demi-finale entre sa compatriote Diana Schnaider (23e) et la surprise issue des qualifications, la Polonaise Maja Chwalinska (114e).

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