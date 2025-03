«Tous attentifs» : comme la Britannique Emma Raducanu, nombre de joueurs de tennis vivent avec la crainte d'une contamination accidentelle par un produit dopant. Une peur ravivée par les récentes affaires visant Jannik Sinner et Iga Swiatek.

Le cas de Jannik Sinner a fait raviver les peurs de contamination dans le monde du tennis. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«C'est vrai qu'on fait plus attention» après les tests positifs des deux joueurs, no 1 mondiaux lorsqu'il se sont fait épingler, reconnaît le Français Alexandre Müller (44e) auprès de l'AFP. «Quand je suis allé en Amérique du Sud (...) pour la première fois, je me suis renseigné avant de manger de la viande parce que j'ai vu qu'il y avait déjà eu des cas» de «contaminations liées à la viande», développe le récent finaliste du tournoi de Rio.

En janvier, Emma Raducanu (55e) affichait la même prudence à l'Open d'Australie. «On est probablement tous assez attentifs à ce (les produits et aliments, NDLR) qu'on emporte avec nous, ce qu'on utilise», affirmait alors la lauréate de l'US Open 2021.

«Par exemple, j'ai eu des morsures d'insectes assez sérieuses, qui ont énormément gonflé», a-t-elle raconté. «On m'a proposé un spray pour essayer d'atténuer les morsures, mais je n'en voulais pas. Je me suis dit que j'allais juste serrer les dents plutôt que de risquer» d'être contaminée en utilisant le spray en question, a conclu Raducanu.

Respectivement testés positifs en mars et en août 2024, Jannik Sinner et Iga Swiatek ont tous les deux plaidé la contamination accidentelle pour justifier la présence dans leur organisme de clostebol (un anabolisant) pour l'Italien et de trimétazidine (une substance interdite aux effets dopants incertains) pour la Polonaise.

Les autorités antidopage ont accepté les explications des deux joueurs, reconnaissant qu'ils n'avaient pas eu l'intention de se doper. Mais Swiatek a malgré tout écopé d'une suspension d'un mois, et Sinner a été banni trois mois du circuit en vertu d'un accord conclu avec l'Agence mondiale antidopage (AMA).

«Ca fait partie du job»

Avant d'être testé positif, «j'étais déjà très, très attentif aux médicaments que je prenais, à ce que je mangeais», a affirmé Sinner, suspendu jusqu'au 4 mai. «Quand une bouteille est ouverte, je la jette et j'en prends une nouvelle», a-t-il poursuivi à l'Open d'Australie.

Revenue sur les courts fin décembre, Iga Swiatek avait expliqué que la présence de trimétazidine dans son organisme était due à l'ingestion d'un médicament contaminé. La quadruple lauréate de Roland-Garros conserve désormais «au cas où» ses boîtes de médicaments une fois qu'elles sont vides.

«Le fait de n'avoir aucun contrôle sur cette affaire m'a vraiment terrorisée», a-t-elle souligné en janvier, se réjouissant d'avoir bénéficié du soutien d'autres joueuses dans les vestiaires. Plusieurs d'entre elles «sont venues me parler et me demander comment éviter» d'être contaminées à leur insu. «Elles craignaient que ça puisse aussi leur arriver», a relaté l'actuelle no 2 mondiale en référence à ses démêlés avec les autorités antidopage.

Pour limiter les risques, la Française Caroline Garcia essaie de «prendre le minimum» de médicaments, «à part quand (elle est) vraiment malade», a-t-elle confié au WTA 1000 d'Indian Wells. «Et si tu en prends, généralement, tu essaies de prendre des marques reconnues, les plus propres possibles».

Outre des craintes, le traitement des affaires Sinner et Swiatek par l'AMA et l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia) a aussi suscité chez les joueurs de nombreuses critiques, plusieurs d'entre eux regrettant la révélation tardive des tests positifs et la légèreté des sanctions infligées.

En pointe dans ces critiques, l'Australien Nick Kyrgios soutient que la crainte d'une contamination accidentelle ne le préoccupe «pas du tout». «Ca fait plus de dix ans que je suis sur le circuit (...) Je suis au courant de tout ce qui se passe dans mon équipe et je me fais pleinement confiance. Je ne vais pas faire entrer quelque chose par accident dans mon organisme», tranche le finaliste de l'édition 2022 de Wimbledon.

Si le Français Corentin Moutet reconnaît avoir parfois «peur» d'une contamination accidentelle, «on se doit d'avoir une éthique parfaite et de jouer selon les règles. C'est sûr, c'est compliqué, mais ça fait partie du job», a-t-il estimé à Indian Wells.