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Tennis Serena Williams attendue à Berlin après le Queen's

ATS

5.6.2026 - 15:08

L'ex-no 1 mondiale Serena Williams (44 ans) est bel et bien de retour. Après avoir officialisé en début de semaine son retour sur le circuit en double au Queen's, elle a annoncé vendredi sa participation, toujours en double, à Berlin une semaine après le tournoi londonien.

Keystone-SDA

05.06.2026, 15:08

«Chaque tournoi que j'inscris actuellement à mon calendrier est spécial, et Berlin ne fait pas exception. Je me réjouis de m'aligner devant le public allemand et de continuer à gagner en confiance pour la saison sur gazon», a expliqué Serena Williams, cité dans un communiqué des organisateurs.

Un duo qui intrigue déjà. À 44 ans, Serena Williams revient avec la révélation Victoria Mboko

Un duo qui intrigue déjàÀ 44 ans, Serena Williams revient avec la révélation Victoria Mboko

Le nom de sa partenaire pour le tournoi de double berlinois ainsi que le jour de son premier match seront annoncés plus tard. Le tournoi dans l'ouest de la capitale allemande, un WTA 500 qui sert de répétition générale sur gazon avant Wimbledon, débute lundi 15 juin.

L'Américaine aura une dernière occasion pour peaufiner son retour avant une éventuelle présence à Wimbledon, tournoi du Grand Chelem qu'elle a remporté à sept reprises en simple et à six reprises en double, avec des tournois à Bad Hombourg (Allemagne) et à Eastbourne (Angleterre).

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