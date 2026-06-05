L'ex-no 1 mondiale Serena Williams (44 ans) est bel et bien de retour. Après avoir officialisé en début de semaine son retour sur le circuit en double au Queen's, elle a annoncé vendredi sa participation, toujours en double, à Berlin une semaine après le tournoi londonien.

The tennis icon returns! 💥 We can’t wait to welcome the legend herself @serenawilliams on our grass court! pic.twitter.com/mfRrkSm34W — Berlin Tennis Open (@berlin_tennis) June 5, 2026

Keystone-SDA ATS

«Chaque tournoi que j'inscris actuellement à mon calendrier est spécial, et Berlin ne fait pas exception. Je me réjouis de m'aligner devant le public allemand et de continuer à gagner en confiance pour la saison sur gazon», a expliqué Serena Williams, cité dans un communiqué des organisateurs.

Le nom de sa partenaire pour le tournoi de double berlinois ainsi que le jour de son premier match seront annoncés plus tard. Le tournoi dans l'ouest de la capitale allemande, un WTA 500 qui sert de répétition générale sur gazon avant Wimbledon, débute lundi 15 juin.

L'Américaine aura une dernière occasion pour peaufiner son retour avant une éventuelle présence à Wimbledon, tournoi du Grand Chelem qu'elle a remporté à sept reprises en simple et à six reprises en double, avec des tournois à Bad Hombourg (Allemagne) et à Eastbourne (Angleterre).