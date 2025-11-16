L'équipe de Suisse évoluera toujours dans le groupe mondial de la Billie Jean King Cup en 2026. Elle a conservé sa place dans l'élite en remportant son groupe de play-off sur la terre battue de Cordoba.

Simona Waltert (WTA 86) fut la grande dame du week-end. ats

Keystone-SDA ATS

La formation du capitaine Heinz Günthardt a décroché son ticket au bout du suspense en battant l'Argentine, pays hôte de ce tournoi, 2-1 dimanche. La paire Celine Naef/Simona Waltert a obtenu le point décisif en battant le duo Jazmin Ortenzi/Julia Riera 6-4 6-1.

Simona Waltert (WTA 86) fut la grande dame du week-end. La Grisonne de 24 ans a remporté ses deux simples avant de forcer à chaque fois la décision en double au côté de la Schwytzoise Celine Naef. Dimanche, elle a dominé Solana Sierra (WTA 66) 6-3 7-6 (10/8) dans des conditions difficiles en raison d'incessantes rafales de vent.

Le scénario du match de samedi face à la Slovaquie avait été identique. La Tessinoise Susan Bandecchi (WTA 240) a en effet connu la défaite tant face à Viktoria Hruncakova (WTA 226) samedi que face à Julia Riera (WTA 170) dimanche en ouverture. Mais Simona Waltert a pu à chaque fois rectifier le tir, avec l'aide de Celine Naef.

Cette victoire permettra donc à l'équipe de Suisse d'évoluer dans le groupe mondial l'an prochain. Les qualifications sont prévues au début du mois d'avril, avec un retour à un format «classique»: un duel disputé sur deux jours au meilleur des cinq matches, dont le vainqueur se qualifiera pour la phase finale en septembre.