  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tennis Aryna Sabalenka déclare forfait pour le tournoi de Pékin

ATS

17.9.2025 - 08:29

Aryna Sabalenka (WTA 1) ne disputera pas le tournoi WTA 1000 de Pékin qui débute le 24 septembre. La Bélarusse est blessée, ont indiqué les organisateurs.

Aryna Sabalenka (ici lors de son sacre à l’US Open) ne disputera pas le tournoi de Pékin.
Aryna Sabalenka (ici lors de son sacre à l’US Open) ne disputera pas le tournoi de Pékin.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

17.09.2025, 08:29

«Aryna n'est pas entièrement remise de la blessure qu'elle s'est faite durant l'US Open et manquera l'Open de Chine 2025», ont annoncé les organisateurs du premier WTA 1000 de la tournée asiatique.

De son côté, Sabalenka – récente lauréate de l'US Open – s'est dite sur le réseau chinois Weibo «très triste» de devoir se retirer du tournoi à cause d'une «petit blessure».

US Open. Sabalenka peut enfin savourer : «Je méritais un Grand Chelem cette saison»

US OpenSabalenka peut enfin savourer : «Je méritais un Grand Chelem cette saison»

«Je vais me consacrer à la guérison et m'efforcer de revenir sur les courts à 100%», a-t-elle ajouté. La joueuse de 27 ans doit ensuite défendre son titre à Wuhan (6-12 octobre), ultime WTA 1000 de la saison.

Les plus lus

Frayeur à Boston: un avion Swiss stoppe net son décollage
Les plus retentissantes gaffes de Trump devant la famille royale
Dany Boon et Audrey Fleurot: «On s'engueulait, quoi! On y allait bille en tête»
Kylian Mbappé terrasse l’OM, matches de folie à Turin et à Lisbonne !
«Ce n'est pas justifié de traiter un athlète de la sorte»