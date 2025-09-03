  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«J'espère changer les choses» Aryna Sabalenka, une reine du circuit lassée des accessits

Nicolas Larchevêque

3.9.2025

C'est une reine sans couronne majeure qui s'apprête à disputer jeudi les demi-finales de l'US Open. La no 1 mondiale Aryna Sabalenka doit gagner ses deux prochains matches si elle veut éviter d'achever la saison 2025 bredouille en Grand Chelem.

Aryna Sabalenka n’a pas encore gagné de titre en Grand Chelem cette saison.
Aryna Sabalenka n’a pas encore gagné de titre en Grand Chelem cette saison.
KEYSTONE

Agence France-Presse

03.09.2025, 09:24

Défaite en finale de l'Open d'Australie en janvier, en finale de Roland-Garros en juin, en demi-finales de Wimbledon en juillet : si le bilan satisferait sans doute une bonne partie des joueuses du circuit, la triple lauréate en Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024, US Open 2024) ne peut s'en contenter, elle qui occupe la tête du classement WTA sans interruption depuis octobre 2024. «J'ai appris beaucoup de leçons difficiles cette saison en Grand Chelem», a reconnu la native de Minsk en amont du tournoi.

Elle partait favorite à Melbourne, mais Madison Keys lui a damé le pion pour s'offrir son premier titre majeur à 29 ans. A Paris, la Bélarusse de 27 ans a livré de son propre aveu «la pire finale» de sa carrière, commettant contre Coco Gauff (3e) pas moins de 70 fautes directes avant d'avoir la défaite inélégante en conférence de presse.

US Open. Aryna Sabalenka en demi-finales sans le moindre coup de raquette

US OpenAryna Sabalenka en demi-finales sans le moindre coup de raquette

Le revers en demi-finales de Wimbledon contre Amanda Anisimova (9e), sur un gazon dont elle ne raffole pas, était sans doute moins frustrant. Le fait de voir sa grande rivale Iga Swiatek (2e) remporter le tournoi, peut-être un peu plus. D'autant que la Polonaise n'était pas connue jusqu'alors pour apprécier le gazon.

Tenante du titre à l'US Open, Sabalenka ne se rassurera sans doute pas en consultant le palmarès du dernier Grand Chelem de la saison: depuis les trois sacres d'affilée de Serena Williams entre 2012 et 2014, aucune joueuse n'est parvenue à gagner deux années de suite à New York. «J'espère bien changer les choses», a souri la no 1 mondiale avant le tournoi.

Sa prochaine adversaire, la 4e mondiale Jessica Pegula, lui rappellera sans doute de bons souvenirs: c'est contre l'Américaine qu'elle avait décroché son premier titre à Flushing Meadows en 2024.

«Plus forte» en 2026

«Ce serait cool de pouvoir prendre ma revanche», a affirmé Pegula, qui n'a laissé que six jeux à la double lauréate en Grand Chelem Barbora Krejcikova (62e) mardi en quarts de finale. «J'aurais pu faire mieux (en 2024), je n'avais pas bien servi», se souvient l'Américaine de 31 ans, menée 7-2 dans ses duels avec la Bélarusse.

US Open. La patronne chez elle : Pegula file en demi-finale

US OpenLa patronne chez elle : Pegula file en demi-finale

«Idéalement, j'aimerais bien sûr terminer la saison en gagnant un Grand Chelem et à la place de no 1 mondiale», a affirmé Sabalenka. «Mais si je n'atteignais pas cet objectif, je resterais malgré tout convaincue que cette saison a été formidable», particulièrement dans sa première moitié où la patronne du circuit a remporté le WTA 500 de Brisbane et surtout les prestigieux WTA 1000 de Miami et de Madrid.

«Toutes les leçons que j'ai apprises cette saison ne me rendront que plus forte en vue de la prochaine. Je ferai en sorte de travailler encore plus dur durant la présaison pour m'assurer que l'année prochaine soit pleine de succès. De réels succès», a pris soin de préciser Sabalenka.

En atteignant les quarts de finale de l'US Open, elle s'est déjà assurée de quitter New York au sommet de la hiérarchie mondiale, quel que soit le résultat de sa dauphine et principale rivale Iga Swiatek. Ex-no 1 mondiale, la Polonaise de 24 ans pourrait d'ailleurs retrouver son aînée en finale à New York. L'occasion serait belle pour Sabalenka d'asseoir à nouveau son autorité.

US Open. Iga Swiatek rassure, Naomi Osaka écoeure Coco Gauff

US OpenIga Swiatek rassure, Naomi Osaka écoeure Coco Gauff

Les plus lus

Tempête sur les bains thermaux d'Ovronnaz !
Les folles rumeurs sur la santé de Trump persistent malgré les démentis
Une facture des clients d’un restaurant italien enflamme les réseaux sociaux
Découverte stupéfiante dans le canton de Berne
Voici les montants empochés par les joueurs suisses à l’US Open