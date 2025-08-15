  1. Clients Privés
Cincinnati Atmane survole Rune et rejoint Sinner en demi-finale

ATS

15.8.2025 - 09:21

Térence Atmane continue de surprendre au Masters 1000 de Cincinnati. Le Français a réussi un nouvel exploit en dominant le Danois Holger Rune (ATP 9) 6-2 6-3 pour rejoindre le dernier carré.

Térence Atmane écarte Rune et rejoint le dernier carré.
Térence Atmane écarte Rune et rejoint le dernier carré.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.08.2025, 09:21

Atmane, 136e joueur mondial et issu des qualifications, défiera samedi en demi-finale le numéro 1 mondial Jannik Sinner, pour sa première à ce stade d'un tel tournoi. Après un succès majeur mercredi contre l'Américain Taylor Fritz, 4e mondial, Atmane (23 ans) a récidivé jeudi contre un autre membre du top 10, qu'il a complètement dominé notamment grâce à son redoutable coup droit, responsable d'une grande partie de ses 21 coups gagnants.

Cincinnati. Sinner balaie Auger-Aliassime et file en demi-finales

CincinnatiSinner balaie Auger-Aliassime et file en demi-finales

