Chengdu Blessé hier, sacré aujourd’hui : l’incroyable retour de Tabilo

ATS

23.9.2025 - 17:56

Le Chilien Alejandro Tabilo a remporté mardi le tournoi ATP 250 de Chengdou en étant issu des qualifications. Le même jour, le Kazakh Alexander Bublik s'est adjugé l'ATP 250 de Hangzhou.

Keystone-SDA

23.09.2025, 17:56

23.09.2025, 18:44

Le gaucher chilien, 112e mondial, a pris le dessus sur l'Italien Lorenzo Musetti en finale 6-3 2-6 7-6 (7/5), 9e mondial et tête de série numéro 1 de ce tournoi de Chengdu. Il s'agit du deuxième joueur issu des qualifications à remporter cette saison un tournoi du circuit principal, après Jenson Brooksby à Houston.

Ex-19e mondial au début de l'été 2024 avant de dégringoler au classement à cause de blessures, Alejandro Tabilo remporte à 28 ans le troisième titre de sa carrière.

Bublik au forceps

Dans la ville côtière de Hangzhou, le 19e mondial Alexander Bublik s'est imposé en deux sets 7-6 (7/4) 7-6 (7/4) face au Français Valentin Royer (88e mondial).

Après les titres remportés à Halle sur gazon et à Gstaad et Kitzbühel sur terre battue, le Kazakh remporte son 4e titre en 2025. Seul le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz a remporté plus de trophées que lui cette saison (sept dont Roland-Garros et l'US Open).

