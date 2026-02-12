  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Rotterdam Wawrinka concède deux sets secs face à un tenace Alex de Minaur

ATS

12.2.2026 - 17:33

Le parcours de Stan Wawrinka (ATP 106) au tournoi ATP 500 de Rotterdam a pris fin. Le Vaudois a été battu 6-4 6-2 au 2e tour par l'Australien Alex de Minaur (ATP 8), tête de série no 1.

Keystone-SDA

12.02.2026, 17:33

12.02.2026, 17:45

La tâche de Wawrinka était difficile face à un adversaire très solide. Le quadragénaire suisse, triple vainqueur en Grand Chelem, n'a d'ailleurs plus battu un joueur du top 10 depuis le tournoi de Stockholm en 2024.

Rotterdam. Stan Wawrinka passe le 1er tour et revient dans le top 100 !

RotterdamStan Wawrinka passe le 1er tour et revient dans le top 100 !

Wawrinka a bien résisté durant la manche initiale. Après avoir perdu son deuxième jeu de service, il a réussi son seul break de la partie pour égaliser à 4-4. Mais il a ensuite concédé un autre break et de Minaur a conclu sur sa première balle de set.

Le Vaudois a été plus nettement dominé ensuite. Il a rapidement perdu son engagement deux fois pour se retrouver mené 4-1. L'Australien, sur la voie royale, n'a pas manqué l'occasion d'empocher le match après 1h09 seulement.

Les plus lus

«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
Après le «casse du siècle», une fraude géante frappe la billetterie du Louvre
«Je vais mettre les choses au clair : il n'y a pas eu de pardon»
Trump menace l'Iran de conséquences «très traumatisantes»
«Marco Odermatt ? J’espère lui voler la médaille d’or en géant !»
Ce faux e-mail de «Galaxus» vide votre compte en banque !