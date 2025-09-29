  1. Clients Privés
Tokyo Rafael Nadal effacé : Carlos Alcaraz signe une prouesse rare

ATS

29.9.2025 - 14:13

L'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 1) disputera mardi à Tokyo sa 10e finale de la saison face à l'Américain Taylor Fritz. Il a disposé lundi en trois sets du Norvégien Casper Ruud (ATP 12) 3-6 6-3 6-4.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

29.09.2025, 14:13

29.09.2025, 14:29

Le récent vainqueur de l'US Open est le premier joueur depuis Rafael Nadal en 2017 à réaliser cette prouesse en une saison.

Strappé à la cheville depuis le début du tournoi, à cause d'un mauvais appui face à Sebastian Baez, l'Espagnol n'a pas semblé gêné outre mesure dans son jeu mais a du s'employer face à un Casper Ruud accrocheur qui a remporté le premier set.

Tokyo. Alcaraz, cheville en vrac mais jeu intact !

TokyoAlcaraz, cheville en vrac mais jeu intact !

Ajustant ses coups, l'Espagnol a ensuite dominé le deuxième acte, concluant l'échange par un puissant ace. «Carlitos», miné par les fautes directes, a encore sauvé deux balles de break dans le troisième set, avant d'inverser la vapeur pour s'emparer du service de son adversaire.

Plus agressif, Alcaraz a maintenu son avantage pour rejoindre en finale l'Américain Taylor Fritz (ATP 5), tombeur de Jenson Brooksby plus tôt dans la journée. Les deux hommes se sont déjà rencontrés à quatre reprises, et l'Espagnol s'est imposé trois fois. Mais la dernière rencontre, en Laver Cup le 20 septembre, a tourné à l'avantage de Fritz 6-3 6-2.

Rivalité avec Carlos Alcaraz. La promesse de Jannik Sinner : «J’espère que ça va s'arranger»

Rivalité avec Carlos AlcarazLa promesse de Jannik Sinner : «J’espère que ça va s'arranger»

L’US Open, théâtre de la dernière rivalité entre Alcaraz et Sinner

L’US Open, théâtre de la dernière rivalité entre Alcaraz et Sinner

L'Espagnol Carlos Alcaraz a battu le tenant du titre Jannik Sinner en finale de l'US Open début septembre et lui a repris la place de no 1 mondial au classement ATP. La rivalité entre les deux hommes ne fait que grandir ces derniers mois.

24.09.2025

