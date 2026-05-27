  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Tu glisses sans t'arrêter» Avec la chaleur, des échanges surprenants à Roland-Garros

ATS

27.5.2026 - 12:00

La chaleur inédite qui écrase Roland-Garros depuis dimanche contraint les joueurs à adapter leur jeu. La balle jaillit plus vite et rebondit plus haut, donnant lieu à des échanges surprenants.

En raison de la forte chaleur, la balle jaillit plus vite et rebondit plus haut à Roland-Garros cette année.
En raison de la forte chaleur, la balle jaillit plus vite et rebondit plus haut à Roland-Garros cette année.
ats

Keystone-SDA

27.05.2026, 12:00

Le dôme de chaleur qui enveloppe la France a donné au tournoi du Grand Chelem parisien des airs d'Open d'Australie ou d'US Open, où l'humidité amplifie les dégâts de la canicule. Les températures qui oscillent autour de 33 degrés mettent à rude épreuve les corps des sportifs, mais c'est toute la structure des échanges qui en pâtit, au point de pouvoir créer des surprises.

La terre battue séchant plus rapidement, la balle, plus légère que si elle frappait une surface humide, rebondit plus haut et part plus vite, ce qui pourrait favoriser certains profils. «C'est très différent», a expliqué la spécialiste de la terre battue Iga Swiatek, quadruple lauréate à Roland-Garros, accueillie à Paris la semaine précédant le tableau finale par la grisaille.

«(Avant la chaleur) la balle était très lourde. On pouvait y mettre toute sa puissance, tout son corps, et on avait l'impression qu'on contrôlait quand même, a disserté la Polonaise. Alors que là, il faut beaucoup plus de toucher, il ne faut pas frapper trop fort.»

«Les balles rebondissent très haut, elles vont très vite. Mais comme j'ai un jeu assez agressif, cela peut être à mon avantage», a souri la no 1 mondiale Aryna Sabalenka, en mission pour décrocher son premier sacre à Paris.

Roland-Garros. Medvedev sorti d'entrée à Paris pour la septième fois, Sabalenka et Gauff assurent

Roland-GarrosMedvedev sorti d'entrée à Paris pour la septième fois, Sabalenka et Gauff assurent

Surprises

«Je crois que cela m'aide à avoir une balle plus lourde, plus dynamique», a estimé l'ancien no 3 mondial grec Stefanos Tsitsipas, qui y voit un avantage pour son jeu. Pour le Français Quentin Halys, ces conditions favorisent «les joueurs qui ont des gros coups droit liftés, tellement ça gicle.»

«Ca va plus plaire à certains que d'autres», a renchéri le Monégasque Valentin Vacherot, dont le service a profité de la balle «qui giclait énormément», selon lui. Le 19e joueur mondial a prédit des surprises, mais plutôt par rapport à la chaleur et ses effets sur le physique, que la rapidité de la balle en elle-même. «Certains, je pense, ne sont pas habitués à qu'il fasse aussi chaud aussi tôt dans la saison, en mai. Il n'a jamais fait aussi chaud à Roland.»

Les joueurs interrogés sur la question ont également noté des différences entre les courts, de même que d'autres subtilités en fonction de l'horaire de la rencontre, soit autant de critères supplémentaires qui compliquent l'équation sportive de la chaleur. En jouant à 11 heures du matin, Arthur Rinderknech a constaté une terre «assez grasse» du fait de l'arrosage en soirée des organisateurs, qui a rendu les balles «pleines de terre, mouillées.»

«S'ils ne l'arrosaient pas autant, on aurait des espèces de plage toute la journée. Là, c'est beaucoup moins agréable: tu glisses sans t'arrêter. Jouer en première (rotation) tu as un terrain assez lourd pour commencer et après, la chaleur prend le dessus», a-t-il décrit. En dépit des conditions difficiles, aucun des participants qui ont perdu n'a osé s'en servir comme excuse: «Au tennis, il faut savoir s'adapter. Parfois, je suis assez bon pour m'adapter, et parfois non», a philosophé le Russe Daniil Medvedev, tombé au premier tour en cinq sets.

«C’est horrible». A Roland-Garros, les spectateurs tentent d'éviter la surchauffe

«C’est horrible»A Roland-Garros, les spectateurs tentent d'éviter la surchauffe

Les plus lus

Ces nombreux changements auront lieu en Suisse dès le 1er juin
Un tueur en série rôde-t-il dans ce paradis touristique?
La prochaine attaque de Trump contre la Suisse a déjà commencé
Un EMS argovien demande 700 francs pour deux verres d'eau par jour supplémentaires
Une touriste française interceptée en Sardaigne avec 40 kilos de sable
Travaux CFF : gare aux perturbations sur les lignes romandes cet été