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Madrid L’aventure se termine pour Simona Waltert

ATS

24.4.2026 - 15:57

Simona Waltert (WTA 97) n'a pas pu enchaîner, au lendemain de sa première victoire dans un WTA 1000. Elle s'est inclinée 6-2 7-5 au 2e tour à Madrid contre la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 40).

Simona Waltert est tombée sur plus forte qu'elle au 2e tour à Madrid (archive).
Simona Waltert est tombée sur plus forte qu'elle au 2e tour à Madrid (archive).
IMAGO/Icon Sportswire

Keystone-SDA

24.04.2026, 15:57

24.04.2026, 16:00

Face à la gagnante de Roland-Garros 2017, la no 3 helvétique a offert une bonne résistance dans le deuxième set. Elle a eu sa chance en fin de manche mais s'est montrée moins efficace que sa rivale dans les moments-clés. Elle a converti deux balles de break sur cinq dans ce deuxième set.

La Grisonne, qui s'était extraite des qualifications avant de se défaire au 1er tour l'Ukrainienne Alexandra Olijnykova (7-5 6-0), n'en aura pas moins effectué une belle opération dans la capitale espagnole.

Belinda Bencic (WTA 12) reste la seule Suissesse en lice. Elle jouera samedi son 3e tour contre la Russe Diana Shnaider (WTA 19).

Madrid. Une entrée en matière maîtrisée pour Belinda Bencic

MadridUne entrée en matière maîtrisée pour Belinda Bencic

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