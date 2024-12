Battue 3-0 par l'Italie dimanche à Sydney pour son deuxième match dans la United Cup, la Suisse ne disputera vraisemblablement pas les quarts de finale. La sélection helvétique aura bien du mal à accrocher le ticket de meilleur deuxième.

Probablement pas de 1/4 de finale pour la Suisse. KEYSTONE

Keystone-SDA, ats ATS

L'Italie a survolé les débats dimanche soir, remportant les trois matches en deux sets secs. Dominic Stricker a été battu 6-3 7-6 (7/2) par Flavio Cobolli, Belinda Bencic s'inclinant quant à elle lourdement (6-1 6-1) devant la 4e joueuse mondiale Jasmine Paolini.

La défaite était donc consommée avant le double mixte, perdu 6-4 6-4 par le duo Bencic/Stricker face à la paire Sara Errani/Andrea Vavassori. Mais un succès dans ce match no 3 aurait permis à la Suisse de garder espoir dans l'optique des quarts de finale.

Seuls les six vainqueurs de groupe et les deux meilleurs deuxièmes (un à Sydney et un à Perth) poursuivront en effet l'aventure. L'Italie, idéalement placée pour terminer en tête de cette poule, et la France seront opposées mardi pour le dernier match.

Bencic encore un peu juste

Battue en moins d'une heure par Jasmine Paolini, Belinda Bencic (WTZA 487) pourra tirer quoi qu'il advienne de précieux enseignements de cette United Cup. La championne olympique 2021 avait parfaitement tenu le choc samedi, s'imposant tant en simple qu'en double mixte au côté de Stricker face à la France (2-1).

Dominic Stricker (ATP 300) a en revanche souffert à Sydney, même si la qualité de son service fut primordiale en double mixte face à la France. Le gaucher bernois fut loin du compte en simplem battu en deux sets tant par Ugo Humbert (6-3 7-5) que par Flavio Cobolli ce week-end.