Les chances de Belinda Bencic de se qualifier pour les WTA Finals sont minces. Mais pour pouvoir encore y croire, la Suissesse a impérativement besoin d'un exploit ces prochains jours à Pékin.

Keystone-SDA, par Marcel Hauck ATS

Avant l'US Open, Belinda Bencic avait indiqué que ce serait «mega cool» de participer aux WTA Finals pour sa première saison depuis son retour après sa maternité. «J'ai ça dans un coin de ma tête, mais je ne suis pas quelqu'un qui compte sans arrêt les points», avait-elle dit à Keystone-ATS.

Son élimination surprenante au 2e tour à Flushing Meadows a cependant réduit drastiquement ses chances de finir la saison dans le top 8. La Saint-Galloise occupe pour l'instant le 15e rang, et elle accuse plus de 1500 points de retard sur Elena Rybakina, 8e.

De nombreux points à prendre

La championne olympique de Tokyo 2021 a donc besoin d'un automne quasi parfait si elle entend se qualifier pour le rendez-vous de Ryad, prévu du 1er au 8 novembre. Il reste de nombreux points à prendre ces prochaines semaines en Chine et au Japon.

A Pékin, où Bencic sera en lice au plus tôt jeudi, puis à Wuhan dès le 6 octobre, il y aura 1000 points chaque fois pour celle qui remportera le tournoi. La Saint-Galloise se rendra ensuite à Tokyo, où 500 points seront à prendre. Avant ce rendez-vous dans la capitale nippone, elle pourrait aussi participer au tournoi de Ningbo, qui lui aussi fait partie des WTA 500.

Jusqu'ici, seules Aryna Sabalenka (lauréate de l'US Open) et Iga Swiatek (titrée à Wimbledon) sont assurées de leur ticket pour l'Arabie saoudite. La championne de Roland-Garros, Coco Gauff, n'a plus besoin que de quelques points.

Au moins le dernier carré

A Pékin, les meilleures seront de la partie à l'exception de Sabalenka (WTA 1), Madison Keys (WTA 6) et Elina Svitolina (WTA 13). Cela complique évidemment les choses pour Belinda Bencic, qui pourrait devoir affronter Coco Gauff en 8es de finale. Pour pouvoir encore espérer une place au Masters, la Suissesse aura au minimum besoin d'une place dans le dernier carré, voire mieux.

La Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 70) sera également en lice à Pékin. Elle jouera mercredi au 1er tour contre la qualifiée australienne Priscilla Hon (WTA 108).