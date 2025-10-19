  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tokyo Belinda Bencic accède directement au second tour

ATS

19.10.2025 - 16:08

Belinda Bencic (WTA 14) est finalement exemptée de 1er tour dans le WTA 500 de Tokyo qui débute lundi. La St-Galloise profite du forfait de Jasmine Paolini (WTA 8), qui devait être tête de série no 1 du tableau au Japon.

Belinda Bencic bénéficie du retrait de la no 1 du tableau à Tokyo.
Belinda Bencic bénéficie du retrait de la no 1 du tableau à Tokyo.
Keystone

Keystone-SDA

19.10.2025, 16:08

La championne olympique 2021, qui aurait dû affronter Bianca Andreescu (WTA 170) selon le tirage au sort effectué samedi, hérite même de la place de l'Italienne tout en haut du tableau. Jasmine Paolini a déclaré forfait pour ce tournoi après avoir assuré son ticket pour les WTA Finals (1er-8 novembre à Ryad).

Le désistement de l'Italienne profite également à Viktorija Golubic (WTA 60). Battue au 2e tour des qualifications dimanche, la Zurichoise intègre le tableau principal en tant que «lucky loser». Elle affrontera l'Australienne Maya Joint (WTA 34) lundi au 1er tour. Belinda Bencic entrera quant à elle en lice face à la Chinoise Wang Xinyu (WTA 62) ou à la Française Varvara Gracheva (WTA 83).

Les plus lus

«La France perd une grande voix pour les droits des femmes»
Deux ans de captivité : le récit des proches des derniers otages
Les trésors des musées attisent les convoitises
Genève : les multinationales dans le viseur d'un défilé pro-Palestine
«Tous les sportifs ont une date limite, mais je vis le moment présent»
Netanyahu accuse le Hamas de violer la trêve et ordonne à Tsahal d’agir «avec force»