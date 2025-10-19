Belinda Bencic (WTA 14) est finalement exemptée de 1er tour dans le WTA 500 de Tokyo qui débute lundi. La St-Galloise profite du forfait de Jasmine Paolini (WTA 8), qui devait être tête de série no 1 du tableau au Japon.

Belinda Bencic bénéficie du retrait de la no 1 du tableau à Tokyo. Keystone

Keystone-SDA ATS

La championne olympique 2021, qui aurait dû affronter Bianca Andreescu (WTA 170) selon le tirage au sort effectué samedi, hérite même de la place de l'Italienne tout en haut du tableau. Jasmine Paolini a déclaré forfait pour ce tournoi après avoir assuré son ticket pour les WTA Finals (1er-8 novembre à Ryad).

Le désistement de l'Italienne profite également à Viktorija Golubic (WTA 60). Battue au 2e tour des qualifications dimanche, la Zurichoise intègre le tableau principal en tant que «lucky loser». Elle affrontera l'Australienne Maya Joint (WTA 34) lundi au 1er tour. Belinda Bencic entrera quant à elle en lice face à la Chinoise Wang Xinyu (WTA 62) ou à la Française Varvara Gracheva (WTA 83).