Classement WTA Belinda Bencic accomplit «un immense objectif»

Nicolas Larchevêque

12.1.2026

Belinda Bencic a retrouvé le Top 10 mondial (10e, +1) lundi pour la première fois depuis la naissance de sa fille, au lendemain de la finale perdue par la Suisse en United Cup et à une semaine du début de l'Open d'Australie.

Belinda Bencic a retrouvé le Top 10 mondial pour la première fois depuis la naissance de sa fille.
Belinda Bencic a retrouvé le Top 10 mondial pour la première fois depuis la naissance de sa fille.
KEYSTONE

Agence France-Presse

12.01.2026, 09:49

12.01.2026, 11:14

A 28 ans, Bencic, qui a accouché en avril 2024, a remporté ses cinq matchs de United Cup, y compris face à la Polonaise Iga Swiatek, qui reste 2e à la WTA, et à l'Italienne Jasmine Paolini, qui gagne une place au classement mondial (7e).

«Je suis super contente de revenir dans le Top 10: c'était un immense objectif», a savouré la Suissesse qui avait atteint le 4e rang mondial en février 2020. Elle avait débuté la saison 2025 au 421e rang.

United Cup. La Pologne vole la vedette à la Suisse : Stan et Bencic supplantés en finale

United CupLa Pologne vole la vedette à la Suisse : Stan et Bencic supplantés en finale

Sabalenka toujours au sommet

Vainqueur avec la plus grande autorité à Brisbane où s'étaient retrouvées sept des dix meilleures mondiales, Aryna Sabalenka a conforté sa place de no 1 et sera la grande favorite à Melbourne.

Marta Kostyuk a gagné six places (20e) après sa finale à Brisbane où elle a enchaîné des victoires contre trois joueuses du Top 10: Amanda Anisimova, Mira Andreeva et Jessica Pegula. Elina Svitolina, qui s'est imposée à Auckland, gagne deux rangs à la 12e place mondiale.

Roger Federer admire le parcours de Serena Williams

Roger Federer admire le parcours de Serena Williams

Ne manquez pas la série «Serena Williams - In The Arena», qui retrace toute la carrière de la championne américaine de tennis, entre moments de gloire, doutes et tristesses. Retrouvez les 8 épisodes sur blue Zoom en janvier.

08.01.2026

