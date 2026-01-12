Belinda Bencic a retrouvé le Top 10 mondial (10e, +1) lundi pour la première fois depuis la naissance de sa fille, au lendemain de la finale perdue par la Suisse en United Cup et à une semaine du début de l'Open d'Australie.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

A 28 ans, Bencic, qui a accouché en avril 2024, a remporté ses cinq matchs de United Cup, y compris face à la Polonaise Iga Swiatek, qui reste 2e à la WTA, et à l'Italienne Jasmine Paolini, qui gagne une place au classement mondial (7e).

«Je suis super contente de revenir dans le Top 10: c'était un immense objectif», a savouré la Suissesse qui avait atteint le 4e rang mondial en février 2020. Elle avait débuté la saison 2025 au 421e rang.

Sabalenka toujours au sommet

Vainqueur avec la plus grande autorité à Brisbane où s'étaient retrouvées sept des dix meilleures mondiales, Aryna Sabalenka a conforté sa place de no 1 et sera la grande favorite à Melbourne.

Marta Kostyuk a gagné six places (20e) après sa finale à Brisbane où elle a enchaîné des victoires contre trois joueuses du Top 10: Amanda Anisimova, Mira Andreeva et Jessica Pegula. Elina Svitolina, qui s'est imposée à Auckland, gagne deux rangs à la 12e place mondiale.

