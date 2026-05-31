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Roland-Garros Belinda Bencic bute encore sur le cap des grands rendez-vous

ATS

31.5.2026 - 15:35

Il manque toujours quelque chose à Belinda Bencic (no 11) en Grand Chelem. La Saint-Galloise s’est éteinte de manière inexplicable (4-6 6-4 6-0) lors de son 1/8 de finale à Paris contre Elina Svitolina (no 7).

Keystone-SDA

31.05.2026, 15:35

31.05.2026, 15:43

Face à la gagnante de Rome, Belinda Bencic a eu l’occasion de reprendre la main à la fin du deuxième set. Mené 5-2, elle a servi pour égaliser à 5-5. Mais alors que la ligne d’arrivée s’approchait, elle a perdu le fil de son tennis pour céder les sept derniers jeux de la rencontre. Sa performance au troisième set fut un aussi triste qu’un hiver sans fin-

Ce duel entre les deux plus fortes mamans du Circuit le dimanche de la Fête des mères en France n’a pas vraiment tenu ses promesses. Les deux joueuses n’ont jamais évolué à leur meilleur niveau en même temps. Avec une confiance décuplée par son sacre romain, Elina Svitolina a su trouver le relâchement nécessaire pour s’imposer.

L’épouse de Gaël Monfils aura droit à un derby ukrainien mardi avec ce quart de finale contre Marta Kostyuk (no 15) qui a éliminé une Iga Siwatek (no 3) encore erratique. Quadruple gagnante du tournoi, la Polonaise s’est inclinée 7-5 6-2 contre la gagnante de Madrid, toujours invaincue sur terre battue ce printemps en 15 rencontres.

Belinda Bencic doit désormais songer à sa campagne sur gazon avec une demi-finale à Wimbledon à défendre. La Saint-Galloise devra aussi tirer les leçons de ce troisième set aux allures de cauchemar face à Elina Svitolina. La conclusion de premier huitième de finale à Roland-Garros fut indigne d'une championne de son rang.

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