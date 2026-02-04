  1. Clients Privés
Abou Dhabi Belinda Bencic déclare forfait avant son match et perd gros

ATS

4.2.2026 - 14:28

Belinda Bencic ne disputera finalement pas le tournoi d'Abou Dhabi, a annoncé la WTA. Malade, la Saint-Galloise a déclaré forfait mercredi peu avant son 8e de finale contre la Britannique Sonay Kartal.

Belinda Bencic ne disputera finalement pas le tournoi d'Abou Dhabi.
Belinda Bencic ne disputera finalement pas le tournoi d'Abou Dhabi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.02.2026, 14:28

Exemptée de 1er tour, Bencic a été remplacée au pied levé par la «lucky loser» mexicaine Renata Zarazua. En tant que tenante du titre, la Suissesse, actuellement classée 9e, va perdre de nombreux points ainsi que sa place dans le top 10 dans le prochain classement WTA.

Après un excellent début de saison, Bencic avait déjà connu une grosse déception à l'Open d'Australie, où elle a été éliminée dès le 2e tour.

Tennis. Stan Wawrinka grimpe au 113e rang, Belinda Bencic désormais 9e

TennisStan Wawrinka grimpe au 113e rang, Belinda Bencic désormais 9e

