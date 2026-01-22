  1. Clients Privés
Open d'Australie Une défaite mortifiante pour Belinda Bencic, «très déçue»

ATS

22.1.2026 - 13:03

Belinda Bencic a vécu une grosse désillusion jeudi au 2e tour de l'Open d'Australie. La Saint-Galloise, dixième du classement mondial, a été éliminée par la Tchèque Nikola Bartunkova (WTA 126).

Keystone-SDA

22.01.2026, 13:03

22.01.2026, 16:02

Bencic s'est inclinée 6-3 0-6 6-4 en 2h13' de jeu face au terme d'un match et d'un troisième set particulièrement décousus. Elle s'est offert deux balles de break à 3-3 dans cette manche décisive sans parvenir à les convertir, avant de passer complètement à côté de ses deux derniers jeux de service.

Interrogée par la SRF après sa défaite, Belinda Bencic s'est dite «très déçue», mais a assuré «n'avoir pas joué si mal que ça. Je n'ai pas grand-chose à me reprocher», a-t-elle estimé.

La championne olympique de Tokyo 2021 a eu beaucoup de peine face au jeu de retour de Bartunkova, qui ne jouait que son deuxième match dans le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem. Déjà lors du premier set, Bencic n'a pas su faire face aux assauts de sa jeune adversaire, âgée de 19 ans.

«Le match de sa vie»

«Elle a probablement joué le match de sa vie, c'est juste dommage que cela se produise à nouveau lors d'un Grand Chelem», a regretté la Saint-Galloise de 28 ans, qui a subi un deuxième échec consécutif au 2e tour d'un Majeur après son élimination précoce lors du dernier US Open. Elle n'a pas encore confirmé son exploit du dernier Wimbledon, où elle avait atteint la demi-finale avant d'être stoppée par la Polonaise Iga Swiatek.

L'impressionnante réaction de la Suissesse dans le deuxième set jeudi n'aura été qu'un feu de paille. Alors qu'elle semblait dans une forme impériale en ce début 2026, une forme qui aurait pu lui permettre d'aller très loin à Melbourne, elle voit son parcours prendre fin beaucoup trop tôt.

Open d'Australie. Belinda Bencic signe une entrée en lice tonitruante à Melbourne

Open d'AustralieBelinda Bencic signe une entrée en lice tonitruante à Melbourne

