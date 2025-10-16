«Tu ferais mieux de tenir des pénis» - Belinda Bencic insultée

Après sa victoire au tournoi WTA 500 de Ningbo mercredi, Belinda Bencic a été victime d'insultes graves sur les réseaux sociaux. La Suissesse s’est défendue et a publié plusieurs messages haineux.

Belinda Bencic se défend contre les attaques anonymes. IMAGO/Imagn Images

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Belinda Bencic a rendu publics sur Instagram plusieurs messages haineux qu'elle a reçus après sa victoire dantesque face à Yulia Starodubtseva (5-7 6-4 7-5) à Ningbo. La 14e joueuse mondiale a partagé des captures d'écran de commentaires extrêmement insultants et sexistes, dont notamment des appels à la violence.

«D'habitude, je ne montre pas cela. Mais aujourd'hui, j'en ai envie», écrit la Saint-Galloise de 27 ans dans sa story. «Ce ne sont que quelques-uns parmi des milliers», ajoute-t-elle.

Des insultes bien en dessous de la ceinture

Les messages publiés par Bencic sont choquants. L'un d’entre eux dit par exemple : «Tu ne sais pas tenir une raquette de tennis. Tu ferais mieux de tenir des pénis. Je pense que tu as beaucoup d'expérience en tant que prostituée.» Un autre utilisateur - dont la photo de profil montre (très probablement) ses enfants - incite même à la violence sexuelle. Bencic a rappelé que de tels messages font malheureusement partie du quotidien des sportives professionnelles.

L’un des messages partagés par Belinda Bencic sur son Instragram. Capture d’écran story Instagram @belindabencic

Malgré les commentaires choquants, Bencic ne perd pas son sens de l'humour. Elle commente ironiquement une insulte moins grave, dans laquelle elle est simplement qualifiée de «perdante», comme «la plus belle nouvelle de la journée». Mais Bencic ne s'arrête pas à l'ironie. Elle rappelle à sa communauté qu'elle reçoit aussi beaucoup de retours positifs : «Bien sûr, je reçois aussi tellement de messages de soutien. Ne l'oublions pas. C’est vous qui me poussez à continuer !»

Un cas pas isolé

La championne olympique de 2021 avait déjà rendu publics des messages similaires il y a cinq ans. Et elle n'est pas la seule : la Française Caroline Garcia avait également partagé des commentaires haineux cet été. Bencic l'avait alors soutenue en disant : «C'est notre réalité de tous les jours.»

Bencic face à Paolini en quarts de finale Belinda Bencic affrontera Jasmine Paolini vendredi en quarts de finale du tournoi WTA 500 à Ningbo, en Chine. L'Italienne, tête de série no 2 (WTA 8), s'est imposée jeudi 6-2 7-5 contre la Russe Veronika Kudermetova. Bencic mène 2-1 dans ses confrontations directes avec Paolini, mais la Saint-Galloise de 28 ans n'avait eu aucune chance lors de leur dernier duel au printemps à l'Open d'Australie, battue 6-1 6-1. Montre plus

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).