Dubai Belinda Bencic passe en 8es de finale sans jouer

ATS

17.2.2026 - 09:48

Belinda Bencic a bénéficié mardi du forfait de la Tchèque Sara Bejlek au WTA 1000 de Dubai. La Saint-Galloise passe donc directement en 8es de finale.

Belinda Bencic jouer les 8es de finale du tournoi de Dubai.
Belinda Bencic jouer les 8es de finale du tournoi de Dubai.
ATS

Keystone-SDA

17.02.2026, 09:48

17.02.2026, 09:55

Vainqueure de l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro au 1er tour lundi, Bencic (WTA 13) devait enchaîner face à la Tchèque (WTA 41), qui a créé la surprise en remportant le tournoi d'Abou Dhabi il y a dix jours. Elle bénéficie à la place d'un jour de repos supplémentaire.

En 8es de finale, la Suissesse affrontera l'Espagnole Paula Badosa (WTA 70) ou l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 9), récente demi-finaliste de l'Open d'Australie.

