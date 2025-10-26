  1. Clients Privés
Tennis Belinda Bencic peut conclure sa saison en beauté

ATS

26.10.2025 - 04:01

Belinda Bencic avait vécu le plus grand moment de sa carrière à Tokyo en 2021
Belinda Bencic avait vécu le plus grand moment de sa carrière à Tokyo en 2021
ATS

Belinda Bencic (WTA 13) part en quête d'un 10e titre sur le circuit principal dimanche à Tokyo, pour sa 20e finale. La St-Galloise affronte Linda Noskova (WTA 17) pour son dernier match de la saison.

Keystone-SDA

26.10.2025, 04:01

Sacrée en février à Abou Dhabi, Belinda Bencic a l'occasion de conclure en beauté sa première saison vécue dans la peau d'une maman. Elle bouclera l'année à la 11e place mondiale, elle qui n'avait plus de classement il y a douze mois à l'heure de revenir à la compétition après sa maternité.

La St-Galloise de 28 ans se sent certainement pousser des ailes à Tokyo. Finaliste du tournoi WTA disputé dans la capitale japonaise il y a dix ans, elle y avait surtout brillé de mille feux lors des Jeux olympiques 2021, conquérant l'or en simple et l'argent en double au côté de Viktorija Golubic.

Mais sa tâche s'annonce compliquée en finale. Contrainte de batailler durant un peu plus de 3 heures vendredi face à Karolina Muchova, Belinda Bencic a également eu besoin de trois sets pour vaincre Sofia Kenin en demi-finale, alors qu'elle avait déjà disputé deux matches de plus de 3 heures la semaine passée à Ningbo.

Linda Noskova (20 ans), que la St-Galloise n'a encore jamais affrontée, n'a quant à elle pas eu à donner le moindre coup de raquette samedi en raison du forfait d'Elena Rybakina avant leur demi-finale. La Tchèque, finaliste du WTA 1000 de Pékin au début du mois, vise son deuxième titre après Monterrey 2024.

