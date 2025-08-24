  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

US Open Ben Shelton réussit son entrée

ATS

24.8.2025 - 21:40

C'est parti pour le dernier Grand Chelem de la saison: victorieux dimanche du premier match disputé sur le court Arthur-Ashe, l'Américain Ben Shelton a lancé la quinzaine de l'US Open.

Keystone-SDA

24.08.2025, 21:40

Vainqueur début août à Toronto de son premier Masters 1000, le showman Ben Shelton (ATP 6) ne s'est pas laissé surprendre par le Péruvien Ignacio Buse (ATP 135). Vainqueur 6-3 6-2 6-4 en un peu plus de deux heures, l'Américain affrontera un Espagnol au deuxième tour, Pablo Carreno Busta (ATP 137) ou Pablo Llamas Ruiz (ATP 361).

A 22 ans, Shelton compte déjà deux demi-finales en Grand Chelem, notamment à New York où il s'était hissé dans le dernier carré en 2023. Interrogé sur ses chances de gagner un premier US Open, l'outsider américain a répondu prudemment. «Quand tu commences à trop te projeter, tu peux trébucher», s'est-il méfié dans son interview d'après-match.

US Open. Pourquoi Roger Federer fait figure d'exception à New York ?

US OpenPourquoi Roger Federer fait figure d'exception à New York ?

Les plus lus

Il oublie sa femme… et ne s’en rend compte qu’au bout de 45 minutes
«J’y enverrai les troupes» : Trump menace Baltimore du même sort que Washington
«Jamais un président américain ne s'était laissé traiter de la sorte» : Trump se serait senti humilié par Karin Keller-Sutter
«Ils payeront cher» : Israël frappe Sanaa, la capitale des Houthis
Un jeune de 17 ans heurte mortellement un mur à Lausanne
«Ça fait un choc» : un bistrot emblématique de Lausanne devra fermer ses portes