C'est parti pour le dernier Grand Chelem de la saison: victorieux dimanche du premier match disputé sur le court Arthur-Ashe, l'Américain Ben Shelton a lancé la quinzaine de l'US Open.

Entering the US Open as a top 10 player for the first time, Ben Shelton starts off with a confident 6-3 6-2 6-4 win vs Buse! pic.twitter.com/mKSB1iaRpW — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2025

Keystone-SDA ATS

Vainqueur début août à Toronto de son premier Masters 1000, le showman Ben Shelton (ATP 6) ne s'est pas laissé surprendre par le Péruvien Ignacio Buse (ATP 135). Vainqueur 6-3 6-2 6-4 en un peu plus de deux heures, l'Américain affrontera un Espagnol au deuxième tour, Pablo Carreno Busta (ATP 137) ou Pablo Llamas Ruiz (ATP 361).

A 22 ans, Shelton compte déjà deux demi-finales en Grand Chelem, notamment à New York où il s'était hissé dans le dernier carré en 2023. Interrogé sur ses chances de gagner un premier US Open, l'outsider américain a répondu prudemment. «Quand tu commences à trop te projeter, tu peux trébucher», s'est-il méfié dans son interview d'après-match.